O internacional português Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional de futebol, fez esta quarta-feira 35 anos. Nas redes sociais, familiares, amigos, conhecidos e fãs têm publicado mensagens de parabéns ao longo do dia.

Para Ronaldo, no entanto, o dia de festa não significa que seja também de folga. Na sua conta do Instagram, o jogador da Juventus mostrou que todos os dias são de trabalho. “Parabéns para mim”, escreveu esta manhã.

O craque, no entanto, mostra que é possível ter o melhor dos dois mundos. A noite foi reservada para celebrar. “É hora de celebrar o meu aniversário! Obrigada meu amor por esta surpresa maravilhosa”, escreveu numa publicação partilhada na noite desta quarta-feira.

A família de Cristiano também aproveitou a mesma rede social para mostrar o seu amor pelo melhor do mundo. Georgina Rodríguez, a namorada do internacional português, partilhou um vídeo de uma surpresa que preparou para este. “Parabéns ao amor da minha vida! Que vontade de transportar o nosso amor na tua prenda”, escreveu.

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, optou por partilhar duas fotos que mostram a cumplicidade entre os dois. “O que dizer de ti? Que és um orgulho, dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti, não só como meu irmão mas como homem, como amigo, como pai, como filho e como ser humano acima de tudo, olhar para trás e ver como o tempo passou e o homem maravilhoso que te tornaste”, são as primeiras palavras da declaração de amor e amizade publicada.

Já a mãe, Dolores Aveiro, partilhou uma foto com o seu filho e o seu neto mais velho escrevendo: “Parabéns filho, desejo toda a felicidade do mundo para ti e que nenhum sonho fique por concretizar na sua vida, beijinhos”.

O treinador do Flamengo, Jorge Jesus, também recorreu ao Instagram para deixar “um grande abraço” ao astro da Juventus. Nos comentários, os pedidos de adeptos do clube brasileiro multiplicaram-se: “Trá-lo, mister, a nação aceita”, escreveu uma adepta. “Já é realidade”, escreveu outro, como se de um sonho se tratasse.

O clube de futebol Juventus, onde Ronaldo joga atualmente, deu os parabéns ao craque no Twitter.

Já no Instagram, partilhou imagens deste durante o treino desta quarta-feira. “Como é que um marciano celebra o seu aniversário?”, brincou o clube.

A Seleção portuguesa, o Sporting e a UEFA também não deixaram passar a data em branco, dando os parabéns ao “melhor jogador de todos os tempos” em publicações na rede social Twitter.

Já outros jogadores também não podiam passar a data em branco, utilizando a mesma rede social para parabenizar Ronaldo, partilhando fotos suas ao lado deste.

