Foi uma festa surpresa, mas não foi uma festa surpresa qualquer. À porta do restaurante italiano Casa Fiore, no coração de Turim, Georgina Rodríguez e o filho mais velho de Cristiano Ronaldo tinham duas surpresas para o aniversariante desta quarta-feira: primeiro, os amigos, que receberam CR7 com canhões de confetis; depois, um carro embrulhado com um grande laço vermelho.

Também não é um carro qualquer, aquele com que a modelo de 26 anos presentou o namorado no dia em que completou 35 primaveras. É um Mercedes Benz AMG G63, um SUV com 585 cavalos que vai dos zero aos 100 quilómetros por hora em 4,5 segundos, pode chegar aos 240 quilómetros por hora (mas só porque está eletronicamente limitado para isso) e cujo preço começa nos 220 mil euros.

É mais uma máquina na frota de automóveis de luxo que Cristiano Ronaldo guarda na garagem. No vídeo em que Georgina mostra toda a surpresa preparada para Ronaldo, a modelo elogia o carro e, à mistura, faz mais uma declaração de amor ao futebolista da Juventus: “Felicidades ao homem da minha vida. Que vontade de transportar o nosso amor no teu presente”, escreveu ela no Instagram.

Poucas horas depois, Cristiano Ronaldo também publicou uma fotografia com Cristianinho e com a namorada em frente a um bolo alusivo à marca do capitão da seleção portuguesa: “CR7”. Sorridente, levantando os polegares para a fotografia, Ronaldo escreveu: “É hora de celebrar o meu aniversário. Obrigada por esta surpresa, meu amor”.

Georgina Rodríguez também celebrou o 26º aniversário há pouco tempo, a 27 de janeiro, dia em que publicou uma fotografia ao lado dos filhos e do namorado, dizendo-se “muito feliz”: “Não posso pedir mais à vida. Muita saúde para a minha família e para mim; e que possa desfrutar dela sempre. Obrigado a todos pelas vossas felicitações, flores e, portanto, amor. E obrigado ao meu marido por me dar o melhor da vida, os nossos filhos. Amo-vos”.