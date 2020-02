Ricardo Vila Nova. "Toda a gente pergunta se lavar o cabelo todos os dias o faz cair. É um mito"

Antes de se especializar em cabelos, trabalhou com cuidados de rosto. Este interesse pelo mundo da beleza veio de onde?

Quando era mais novo, tinha imensa vontade de estudar o tema, só me interessava por isto. A minha mãe também é um bocado responsável. Ela tinha uma mente um pouco arrojada para a época e para o país, então deixava-me comprar a Vogue e a Elle. Naquela altura, havia muitas amostras de cremes e novidades que vinham com as revistas. Lia e pesquisava. Quando chegava às aulas, quase que deixava a matéria de lado e contaminava toda a gente. Era algo muito nato em mim, queria perceber em que direção a tecnologia da estética estava a avançar. Foi uma fase de muitas descobertas — a vitamina c aplicada ao skincare, o retinol, os peptídeos. E a própria comunicação tornou-se, de certa forma, mais agressiva. Já não era o creme Nivea que deixava a pele macia e hidratada. Estávamos a entrar numa fase em que a cosmética prometia entrar dentro da pele. Mas sim, acho que já fazia parte do meu ADN.

Não deixa de ser curioso que uma criança se interesse por fórmulas de cosmética.

Perdia para aí uma hora a tomar banho todos os dias, a pôr coisas, a experimentar. Isso era muito irritante para a minha mãe e para as minhas irmãs, mas queria sentir os cheiros, as texturas. Passava horas a ver produtos nas prateleiras do supermercado, no cabeleireiro, na perfumaria. Era fascinado com o quão rápido o mundo estava a mexer. Qualquer pergunta que me fizessem, parecia quase um assistente de perfumaria. Olhando para trás, vivia aquilo de uma forma um bocado obsessiva.

Senti a necessidade de trabalhar a cosmética numa vertente mais médica e aqui não tinha como fazê-lo. Queria usar no cabelo as técnicas que já eram usadas na pele — vitaminas injetáveis, mesoterapia, laser — e isso não existia simplesmente.”

E tinha noção de que Portugal não seria o melhor sítio para se acompanhar os avanços nessa área?

Não concordo. Foram os anos de ouro de Portugal, em que as pessoas tinham um consumo bem mais requintado. Havia algum atraso, claro. As coisas eram lançadas em Paris — Londres quase não existia –, mas não demoravam muito tempo a chegar cá. Falo do skincare da Yves Saint Laurent, da Chanel, da Dior. Quando comecei a estudar, fazia a ponte entre Portugal e França, então vinha sempre todo contente porque tinha acesso às coisas primeiro. Mas não, ir lá fora comprar deixou de fazer sentido, as coisas chegavam rapidamente. Não acho que Portugal estivesse muito atrasado nessa altura.

Quando chegou a altura de prosseguir estudos, agarrou-se a esta área.

Queria ter acesso a tudo o que era fórmulas de laboratório, misturas, combinações. Era muito bom em Química, em Matemática e, aos 16 anos, a minha tutora propôs-me ir para Paris. Vivia no Porto e a minha mãe teve de me emancipar, fomos ao notário e tudo — lembro-me que ela chorou um pouquinho. Mas foi uma viragem muito grande na minha vida. Completei os meus estudos através de equivalências e comecei a trabalhar em laboratórios. Aí, a minha tutora disse-me: “Foste brilhante, mas se quiseres ser alguém sai daqui. Em território francês, só os franceses se destacam. Tens muito conhecimento, mas acho que não vais ganhar o nome que é suposto ganhares se continuares aqui. Vais ficar sempre a trabalhar para alguém grande”. Foi um pouco dececionante porque Paris era aquele sonho.

Mas voltei e foi incrível — comecei a receber propostas, os ordenados eram altos e eu era um miúdo. Comecei por voltar para o Porto, depois fui para Aveiro e também morei em Lisboa. Trabalhei com um grande grupo português, fazia todo o trabalho de novos lançamentos, ia buscar novas tecnologias e implementava-as. À medida que fui evoluindo, senti a necessidade de trabalhar a cosmética numa vertente mais médica e aqui não tinha como fazê-lo. Havia a dermatologia e a cirurgia plástica e havia ainda a dermatologia aplicada aos cuidados de cabelo, mas não havia nada no meio. Queria usar no cabelo as técnicas que já eram usadas na pele — vitaminas injetáveis, mesoterapia, laser — e isso não existia simplesmente. Nos anos 1980, 1990 e até aos 2000, os cuidados da pele cresceram imenso — era laser para isto e para aquilo, pôr pelo, tirar pelo, vitaminas, botox, ácido hialurónico. E o cabelo estava ali com o champô, com o amaciador e com a máscara. Era preciso mais.

Ao mesmo tempo, não podia chegar à Faculdade de Ciências ou à de Medicina e criar um novo departamento. Foi então que se lançou esse curso em Londres, com o Instituto dos Tricologistas e com o Imperial College London. Mantém-se até hoje e este é um ramo da dermatologia que só trabalha o cabelo. Para mim, foi um atalho porque não tive de fazer os oito anos de universidade. Mudei-me para Londres em 2004 e, entre 2006 e 2007, comecei a focar-me só em medical hair.

Há um fator muito forte que terá sempre de ser controlado. Tem a ver com o estilo de vida, com o próprio sistema nervoso e com o foro metabólico. Falamos de elementos que podem induzir à redução ou alterar o metabolismo do fio do cabelo.”

É nessa altura que surge esta imagem do Ricardo como “encantador de cabelos”?

Quando comecei a trabalhar com tecnologia de cabelo, havia muito poucos recursos de diagnóstico. A tecnologia injetável é igual — aplicá-la no rosto ou no couro cabeludo é a mesma coisa –, os ingredientes é que diferem. Mas faltava o diagnóstico, então fui procurar uma maneira de fazer diagnóstico de cabelo e encontrei a leitura de ADN, a única forma de perceber como é que o cabelo funciona metabolicamente. A partir daí, vem a fama do hair whisperer, porque tudo o que via, dizia. Mas não adivinho nada, está lá tudo descrito.

Que tipo de coisas consegue ver através do cabelo?

Alimentação, cirurgias, pós-parto. Quando comecei em Lisboa, muitas vezes, a equipa enviava-me as análises para poder dar de imediato os resultados. Num desses casos, perguntei se a menina em questão estava grávida. A equipa dizia-me que não, o que era estranho porque, de facto, ela estava com uma oscilação hormonal. A cliente acabou por confirmar que, realmente, não estava grávida, mas estava lá um indício de que poderia haver uma gravidez. Uma semana depois, a cliente telefonou a dizer que tinha feito um teste e que, de facto, estava grávida. São coisas que a própria constituição do cabelo transmite. Vejo várias oscilações e acabo por dizer coisas que as pessoas não sabem. Consigo recuar mais ou menos cinco anos no histórico da pessoa. Chamam-me encantador, mas tenho alguns limites.

E que fatores é que podem influenciar a saúde do nosso cabelo?

Do pai e da mãe, herdamos a constituição genética. Isso define a cor do cabelo, o fio, o quanto estende, uma performance que varia de acordo com a posição de nascimento — se somos o primeiro, o segundo ou o terceiro filho — e com a condição da mãe e do pai. Basicamente, é isso que define o metabolismo do nosso cabelo, embora haja, à medida que vamos crescendo, fatores que provocam alterações. Na puberdade, por exemplo, as mudanças no corpo estão na origem de uma performance celular diferente também no cabelo. Quando falamos de um processo de redução androgenético, significa que há uma predisposição herdada dos pais, independentemente do nosso estilo de vida, e que vai definir a linha da frente, a redução na área de cima ou da coroa. Faz parte da nossa constituição genética, tenhamos os níveis de ferro altos ou não, tomemos suplementos ou não.

À parte disso, há um fator muito forte que terá sempre de ser controlado. Tem a ver com o estilo de vida, com o próprio sistema nervoso e com o foro metabólico. Falamos de elementos que podem induzir à redução ou alterar o metabolismo do fio do cabelo. Nas mulheres, durante a gravidez e no pós-parto, independentemente de terem tendência genética ou não, o cabelo sofre uma alteração. Normalmente, sofrem de queda. Em alguns casos, recuperam organicamente, noutros casos têm de trabalhar no restauro. A ação de medicamentos, anestesias e antibióticos cria toxinas que podem reduzir o metabolismo do fio.