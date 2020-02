View this post on Instagram

Bem-vinda a casa, Alexandra! ALEXANDRA LENCASTRE NA SIC Alexandra Lencastre vai estar na ficção e entretenimento da SIC já a partir de 2020. A consagrada atriz regressa a uma casa onde participou em projetos de sucesso como “Querido Professor”, “Perdoa-me”, “Fúria de Viver”, “Na cama com” ou “Passeio no Parque”. Amada pelo público e reconhecida como uma das mais brilhantes atrizes portuguesas, galardoada com inúmeras distinções, Alexandra Lencastre é dotada de uma versatilidade invulgar, que lhe tem permitido fazer cinema, teatro e televisão, quer na representação quer também na área de apresentação de programas. Alexandra terá um papel de destaque na ficção da SIC e terá a seu cargo a condução de um programa, que estreará em breve, na SIC Mulher. “A Alexandra é fantástica e está na melhor fase artística da sua vida. É ótimo tê-la connosco e perceber que é alguém para quem o valor da palavra vale mais do que tudo o resto. Traz frescura, experiência, qualidade, irreverência e vontade de estar na SIC. Aqui terá vários desafios e condições de cativar o público com o seu talento, tendo o reconhecimento que merece. Com a vinda da Alexandra, conseguimos, simultaneamente, reforçar o elo que nos une aos portugueses, fortalecer ainda mais o naipe de atores que trabalham connosco, consolidar a nossa forte aposta na ficção nacional e reforçar a oferta nos canais temáticos”, refere Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa. “2020, ano de Mudança! Entrada numa nova década com uma energia renovada, com esperança, fé e confiança num caminho diferente e no entanto também familiar. Fecho um ciclo do qual me orgulho, não só pelo que colhi e guardei de grandes profissionais, mas também porque dei sempre o melhor de mim. Entro na SIC pela melhor porta – a da verdade, respeito, consideração e transparência. Estou motivada para todos os desafios da minha nova casa e por reencontrar tantos companheiros. Chego com um sorriso nos lábios e uma flor no coração”, afirma Alexandra Lencastre. Alexandra Lencastre é formada em teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e cumpre 35 anos de carreira em 2020.