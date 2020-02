São frequentes os casos em que a tensão dispara nas relações entre ciclistas e automobilistas. Os primeiros acusam os segundos de falta de cuidado e de respeito pela sua evidente fragilidade, enquanto os segundos devolvem as acusações, alegando que estes abusam do seu estatuto, dando origem a acidentes ou situações perigosas, tanto em relação aos veículos como aos próprios peões.

A Ford acredita que uns e outros teriam muito a ganhar caso a comunicação entre eles fosse mais fácil e daí que tenha criado o Emoji Jacket, que inclui na zona traseira um painel em LED que permite desenhar uma série de emojis, com os quais o ciclista pode informar o automobilista que o segue das suas intenções.

Com esta forma de falar com os carros que circulam atrás de si, o ciclista pode fazer aparecer uma cara carrancuda sempre que acha que circulam demasiado perto de si, certamente lamentando não existirem emojis mais sugestivos para exprimir o seu desagrado. Mas pode igualmente optar por informações mais construtivas, avisando que vai ter de travar por se aproximar uma zona de pau piso, com um sinal de perigo, símbolo que também usará sempre que necessita de parar para deixar passar um peão.

Além destes, o condutor das duas rodas tem ainda a possibilidade de dizer a quem o segue que vai virar à direita ou à esquerda. Pode ainda afixar a cara sorridente ou triste, sem que se perceba em que situação é que este tipo de informação pode ser interessante para o automobilista. O casaco ainda é um protótipo, mas pode tornar-se muito interessante caso passe à produção em série, especialmente se cada condutor puder alterar os emojis a seu gosto…