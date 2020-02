*Em atualização

Foi dado mais um passo para o 5G ser disponibilizado em Portugal. Esta sexta-feira o Governo anunciou que aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que define a estratégia e calendarização para a quinta geração de comunicações móveis, o 5G. Segundo a estratégia aprovada, os preços do espectro de frequências que será leiloado para ser adquirido pelas operadores de telecomunicações para lançar as redes 5G deve “alinhar-se pelos preços europeus comparáveis” e “admite-se uma descida das taxas”.

A resolução aprovada esta sexta-feira prevê “um grupo de trabalho que avaliará de forma permanente o risco a nível nacional e a segurança das redes 5G e aplicará as medidas que no quadro europeu têm vindo a ser definidas”, informou a ministra Mariana Vieira da Silva.

No mesmo comunicado, e na conferência de imprensa, como divulgada no Twitter, o Governo afirma que este documento assegura que que o 5G “seja um instrumento de desenvolvimento e competitividade da nossa economia, de coesão social e territorial, de melhoria e transformação do nosso modo de vida, de inovação social e da qualidade dos serviços públicos”. Além disso, o objetivo do Governo é que a cobertura desta nova geração de infraestruturas de seja “estrategicamente seletiva e territorialmente coesa, com metas intercalares em 2020 e 2025”.

O 5G é o nome que se dá à próxima geração de redes de telecomunicações e que vai substituir o 4G — que usamos atualmente. O nome pode ser traduzido para “quinta geração de internet móvel”. Na prática, é o nome que se dá à tecnologia sem fios que usaremos para comunicar e que, nos próximos 10 anos (presume-se), vai substituir o 4G, oferecendo velocidades mais rápidas e a possibilidade de mais equipamentos poderem estar ligados entre si.