A imprensa internacional acertou em cheio quando publicou as suas desconfianças. Agora, é oficial: a Casa Real britânica confirmou esta sexta-feira a data do casamento da princesa Beatrice com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. 29 de maio é o dia escolhido para a cerimónia que acontece na Capela Real do Palácio de St. James, segundo o comunicado divulgado. A seguir ao casamento segue-se uma receção privada, oferecida pela Rainha, a ter lugar nos jardins do Palácio de Buckingham.

Foi a própria princesa quem escolheu a Capela Real como o local a realizar a cerimónia — a capela é adjacente à casa de Beatrice e é, segundo a BBC, uma indicação da escala e da natureza do casamento. O espaço foi eleito pelo casal pela sua “atmosfera íntima”. Esta foi também a capela onde a rainha Victoria e o príncipe Albert se casaram, em fevereiro de 1840. Não existe intenção de transmitir a cerimónia pela televisão, afirmou ainda o Palácio de Buckingham, sendo que não será utilizado dinheiro público no evento que consiste no quarto casamento real em dois anos.

Beatrice, de 31 anos, anunciou o noivado em setembro do ano passado. A filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson namora com Edoardo Mapelli Mozzi há sensivelmente 16 meses, quase um ano e meio. Mozzi é um multimilionário que fez fortuna no ramo do imobiliário de luxo e que detém uma empresa de design de interiores. O italiano terá conhecido Beatrice em novembro de 2018. De resto, ter-se-ão cruzado antes no casamento da princesa Eugenie com Jack Brooksbank, que ocorreu um mês antes, e no qual Edoardo marcou presença como convidado. No começo de 2019, no âmbito da gala da National Portrait Gallery, Mozzi e Beatrice apareceram juntos em público pela primeira vez.