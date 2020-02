Um lusodescendente de 25 anos está a ser julgado pelo homicídio da ex-namorada em Nova Iorque, Estados Unidos. Javier Silva Rojas pode ter que cumprir pena perpétua.

O arguido, com nacionalidade portuguesa e venezuelana, assumiu a culpa pelo rapto e assassinato de Valerie Reyes, de 24 anos, na última sessão do julgamento. O corpo da vítima foi encontrado amarrado com fita-cola dentro de uma mala numa zona florestal do Estado do Connecticut, dias depois de a mãe da vítima ter dado alerta do seu desaparecido, adiantou o Correio da Manhã. Javier tê-la-á asfixiado depois de terem tido relações sexuais, acrescenta o mesmo jornal.

Javier Rojas, que nasceu na Venezuela, arrisca-se a cumprir uma pena pesada após a sua confissão e as provas apresentadas em tribunal, sendo o mínimo 30 anos. A decisão é conhecida a 21 de maio.

O jovem estava ilegal nos Estados Unidos, tendo entrado com visto de turista em 2017. Fixou-se em Nova Iorque, onde conheceu Valerie.