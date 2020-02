Ao terceiro dia da 70.ª edição do Festival Sanremo, concurso de música cujo vencedor final atuará na Eurovisão, Georgina Rodriguez foi uma das anfitriãs da noite. E houve de tudo um pouco: além dos quatro vestidos com que apareceu em público, a namorada de Cristiano Ronaldo dançou um tango e cometeu uma pequena gaffe quando apresentou um dos atos musicais da noite, nada que não tivesse sido encarado com bom humor, como se pode ver no resumo do vídeo em baixo.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . ???????????????????? pic.twitter.com/jjYwGAauID — @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 6, 2020

Ao som de uma interpretação de Ewan McGregor do tema “Roxanne”, que faz parte da banda sonora do filme “Moulin Rouge”, Georgina dançou aquele que foi o primeiro tango da vida, mesmo tendo nascido há 26 anos em Buenos Aires, na Argentina, como confessou em palco.

Findo o momento de dança, que durou sensivelmente três minutos, as câmaras mostram o rosto sorridente de Ronaldo, visivelmente orgulhoso da namorada. A modelo comentou, finda a atuação, que mostrou muitos vídeos dos ensaios a CR7, ele que a corrigiu e ajudou em algumas fases dos ensaios. “Ele iluminou muito estes dias”, disse, para depois descer as escadas a correr e entregar um beijo a Ronaldo, que estava sentado na primeira fila — esses e outros momentos podem ser vistos no vídeo abaixo.

Além da dança, Georgina protagonizou uma troca de galhardetes futebolísticos com o co-apresentador da cerimónia, que foi transmitida pela estação de televisão RAI. A namorada do avançado português enganou-se mais do que uma vez ao chamar ao palco o cantor italiano Marco Masini: esqueceu-se de mencionar o nome da canção e de quem estava aos comandos da orquestra, tendo ainda pronunciado erradamente o nome do artista. Pequenos percalços numa noite de festa no Teatro Ariston que Gio registou também no seu Instagram.

E se der por si a pensar como é que o craque português e a namorada conseguiram despistar os jornalistas no final da noite, muito simples: fez o que sabe fazer melhor, fintou-os. Segundo a imprensa italiana, CR7 terá reservado um restaurante inteiro nas imediações da sala de espetáculos, levando a imprensa a crer que seguiria para lá no final da noite. Afinal, tudo não terá passado de uma manobra de distração — quando as câmaras seguiam para lá já o futebolista ia tranquilamente a caminho do Grand Hotel del Mare, onde ficou instalado.

