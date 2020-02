O sorteio do Euromilhões vai passar a contar com pelo menos três sorteios anuais de 130 milhões de euros como prémio mínimo garantido e os “jackpots” acumulados podem atingir um valor de 250 milhões de euros.

O aumento do valor máximo do jackpot para 200 milhões de euros, é a principal novidade do novo Euromilhões”, afirma a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)

A entidade que gere os jogos sociais do Estado, explica em comunicado que “se este valor for atingido, pode manter-se durante cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído. Mas, caso o “jackpot” de 200 milhões saia, no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões de euros”.

A reformulação dos prémios, acordados pelos 10 operadores europeus deste jogo, é uma das novidades associadas à mudança de imagem do Euromilhões, à semelhança dos três sorteios de Super Jackpot Mínimo Garantido, onde o prémio ronda os 130 milhões de euros.

Ainda assim, o formato do jogo mantém-se inalterado: os apostadores devem continuar a escolher em cada aposta cinco números e duas estrelas, o valor de aposta mínimo mantém-se nos 2,5 euros, que inclui o sorteio semanal do jogo “M1LHÃO”, e as possibilidades de se ser premiado continuam a ser de 1 em 13.