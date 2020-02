Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) estão autorizados pelos seus superiores hierárquicos a usar sprays de gás pimenta fora do prazo de validade, avança o jornal Correio da Manhã. Os agentes queixam-se do material em mau estado.

Uma fonte oficial da polícia confirma àquele jornal que foram distribuídos “4794 aerossóis de defesa OC, com validade até 2021” entre 2017 e 2019, um prazo de validade que poderia revelar-se curto. Também o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, admitiu que tem conhecimento de “agentes a usar este equipamento fora de prazo”. Já a PSP sublinha que “o prazo de validade funcional do gás pimenta é superior ao prazo de validade comercial”, mas salienta que a entrega de materiais fora do prazo não é “intencional”, não desmentindo, no entanto, que algumas esquadras permitam o seu uso nessas condições.

por outro lado, o Correio da Manhã avança que, por ordem do Ministério da Administração Interna (MAI), alguns agentes têm devolvido algemas às esquadras por estarem em mau estado e “encravarem”, diz Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia. De acordo com o mesmo jornal, a PSP vai distribuir “cerca de 18.500 pares” de algemas.

O presidente do sindicato acrescenta ainda que os kits de despistagem de drogas também estão fora do prazo de validade desde 2011, ao que a PSP confirmou ter entregue 1500 kits no ano passado.