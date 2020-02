O Congresso do PSD arranca esta sexta-feira em Viana do Castelo. Rui Rio já está eleito, mas é tempo de discutir moções, estratégias, ideias e formar equipas. A oposição interna está ferida e deverá resguardar-se daqui para a frente, mas não sem antes dizer umas últimas palavras e garantir lugares no Conselho Nacional — órgão máximo entre congressos — através de listas próprias. Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, os adversários das diretas, vão ao palco discursar, mas não vão encabeçar as listas ao Conselho Nacional (outros em seu nome o farão).

