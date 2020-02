Dois bonecos insufláveis de plástico, um com o equipamento benfiquista e outro com as roupas de um árbitro, apareceram pendurados por uma corda ao pescoço no viaduto da Alameda do Dragão poucas horas antes de, ali perto, se jogar o FC Porto-Benfica.

O gesto foi uma provocação dos adeptos portistas aos benfiquistas, que estavam a caminho do Estádio do Dragão. Lá perto, os adeptos vermelhos e brancos acenderam tochas à chegada do autocarro das águias ao estádio do Futebol Clube do Porto.

A chegada dos adeptos ao Estádio do Dragão foi marcada por provocações de ambos os lados, confirmaram as autoridades no local. Uma pessoa foi identificada por arremesso de um engenho pirotécnico nas imediações do campo: “Há ali um momento em que as claques quase que se cruzam, em termos geográficos existe uma maior aproximação”, explicou o comissário André Rodrigues.

Veja as imagens na fotogaleria. E siga o relato do jogo no liveblog do Observador.