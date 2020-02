Na antecâmara do Clássico deste sábado frente ao Benfica, no jogo contra o Gil Vicente para a Liga, o FC Porto alcançou a 50.ª partida consecutiva a marcar golos no Dragão. A série goleadora, que atravessa já três temporadas diferentes, arrancou à 23.ª jornada da temporada 2017/18, com uma goleada imposta ao Rio Ave, e chegou à meia centena no final do passado mês de janeiro. Ora, esses dois jogos, com quase dois anos de diferença, têm um nome em comum: Sérgio Oliveira.

????????Portugueses que marcaram pelo ????FC Porto no Clássico frente ao ????Benfica (últimos 10 anos):

➡Bruno Alves

➡Rolando

➡Varela

➡João Moutinho

➡Ricardo Pereira

➡André André

➡Diogo Jota

➡SÉRGIO OLIVEIRA pic.twitter.com/LseqdnSnBV — playmakerstats (@playmaker_PT) February 8, 2020

O médio do FC Porto marcou o primeiro golo da série em 2017/18, contra o Rio Ave, e marcou o último da mesma sequência, perante o Gil Vicente. Este sábado, no Clássico com o Benfica, Sérgio Oliveira voltou a marcar, voltou a abrir o marcador e acrescentou mais um jogo à já prolongada fase goleadora do FC Porto no Dragão.

Sérgio Oliveira marcou ao passar do minuto 10 do jogo, depois de um cruzamento de Otávio a partir da direita, e tornou-se o 10.º jogador português do FC Porto a marcar ao Benfica nos últimos 10 anos (o último tinha sido Diogo Jota). Além disso, estreou-se mesmo com golos em Clássicos, já que a única vez que tinha marcado ao Benfica tinha sido ainda ao serviço do P. Ferreira.

3.º ⚽golo de Sérgio Oliveira esta época, o 2.º na Liga???????? ⚠Sérgio Oliveira marca pela 1.ª vez num Clássico, mas é o seu 2.º golo ao Benfica: tinha marcado em 2014/15, pelo Paços Ferreira pic.twitter.com/UdrMsOhq0R — playmakerstats (@playmaker_PT) February 8, 2020

O médio do FC Porto marcou o primeiro golo do FC Porto contra o Benfica, que acabou por empatar por intermédio de Carlos Vinícius. Os dragões voltaram a colocar-se em vantagem de grande penalidade, com Alex Telles a converter o penálti depois de Ferro ter tocado a bola com a mão, e um autogolo de Rúben Dias já em cima do intervalo levou o FC Porto a ganhar por dois golos de diferença no final da primeira parte do Clássico deste sábado. Já na segunda parte, Vinícius ainda bisou e reduziu a desvantagem mas os dragões acabaram por conseguir segurar a vitória, ficando agora a quatro pontos do primeiro lugar e do Benfica.