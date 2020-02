O golo de Vinícius, dois lances de Taarabt (como réu e culpado) e as jogadas de Ferro na área: os casos do clássico

Taarabt devia ter visto amarelo pela entrada logo a abrir sobre Marega ou o maliano é que deveria ser sancionado por ter atingido com o braço o marroquino? Depois de Carlos Vinícius e dos cinco centímetros que valerem a validação do golo do empate, foi mesmo grande penalidade de Ferro para o 2-1 de Alex Telles? E Taarabt, já devia ter visto o segundo amarelo ou até o primeiro podia ter sido evitado? Veja os casos de um clássico onde os dragões ficaram ainda a protestar um possível lance de grande penalidade entre Ferro e Marega aos 16′.