O que aprendi em 20 anos a jogar "The Sims"

Atualmente, o jogo permite que um Sim se identifique com outro género (que não o do sexo), se o jogador assim o desejar. Este tipo de simulações tem vindo a permitir que os jogadores abordem alguns temas, como por exemplo, a homossexualidade. E sim, com sete ou oito anos, quis ver o que acontecia se “aquela Sim desse um beijinho à outra Sim”. Resultado: “Ah, Ok. É possível. Como é que as caso agora?”. Acreditem, para muitos jogadores isto foi e é muito mais importante do que pode parecer.

“Klapaucius, rosebud, !;!;!;!;!;!;;”, Motherlode. O dinheiro traz a felicidade? Pode ajudar, mas também estraga

Quem jogou “The Sims” sem códigos não experimentou o jogo ao máximo, mas quem nunca sem jogou sem códigos não o aproveitou também. Para comprar mais coisas ou ter uma casa maior o jogo utiliza os Simoleões, a moeda dos Sims. Supostamente, o objetivo é pôr os Sims a trabalhar — podem escolher entre várias carreiras para irem progredindo — para conseguirem mais dinheiro (há outras maneiras mais criativas). Com o dinheiro, compram-se mais coisas — como na vida real.

Desde o início que, carregando num conjunto de teclas específico — *cof* *cof* ctrl+shift+c –, foi possível adicionar de forma mágica dinheiro à conta dos Sims. Para quem só gosta de construir casas, escrever “klapaucius”, “rosebud” ou “motherlode” (depende das versões) e ver os Simoleões a aumentar é, digamos, libertador. Contudo, podendo comprar-se tudo, há pouco incentivo para pôr os Sims a trabalhar. Não trabalham, não conhecem outros Sims tão facilmente. No final, há pouco a sensação de recompensa. Já perceberam o cenário, não é? Claro que conseguir pagar as contas aos Sims a cada semana é mais fácil, mas depois deste código, ou depois de construir uma mansão demasiado grande para os Sims, não tem a mesma graça que jogá-lo seguindo as regras do jogo.

Às vezes, para se fazer o que é preciso, é preciso ir além das regras

O “The Sims” é um simulador de vida, mas não deixa de ser um videojogo. Por isso, tem limitações. Os códigos, por causa disso, são uma necessidade por vezes para se jogar. “Move_objects on” ou “constrainfloorelevation false/true” são alguns dos truques para conseguir pôr objetos ou num local que o jogo não está a deixar ou resolver um bug (erro informático). No fundo, para jogar plenamente e fazer coisas criativas é preciso ir além das regras. Ironicamente, como na vida real.

[A música do genérico do “The Sims 3”]

Mais caro não significa sempre melhor. Contudo, estes Sims são consumistas

Na vida real, sabemos que lá por algo ser mais caro não significa que é melhor. Os Sims também têm defeitos e um deles é apelarem — bastante — ao consumo desenfreado. Se um objeto é mais caro satisfaz, por norma, mais as necessidades dos Sims. E isso não devia ser assim.

Não é preciso ganhar ou perder para irmos fazendo as nossas histórias

Os Sims não têm fim. Podem morrer, mas, no geral, quem decide os objetivos do jogo e das personagens que cria é o jogador. Este princípio era mais presente na primeira versão mas, mesmo nas atuais, o jogador é que decide e vê as consequências das suas decisões. Ganha-se por se fazer o Sim chegar ao topo da carreira (podemos criar personagens que podem ser super-heróis, astronautas ou ladrões e políticos)? Se fosse esse o objetivo do jogador, sim. Se não fosse, não é bem uma vitória. O que se ganha é as histórias que se vai simulando.

Os jogos são tanto para raparigas como são para rapazes

“Os videojogos são coisas de rapazes”, contudo, “os Sims são para raparigas”. Mas, se os “The Sims” são um videojogo, em que é que se fica? Isso mesmo, os videojogos são para toda a gente, não importa o género. Este tipo de distinção nunca faz sentido.

Expansões pelos vistos são desculpa para não se lançar jogos completos

O “The Sims 1” tem sete expansões (jogos que se compram à parte que exigem que o jogo tenha o jogo base para adicionar conteúdos a este mudando o jogo). O “The Sims 2” tem oito expansões mais 10 packs de objetos (estes são mais baratos do que as expansões porque adicionam apenas objetos). E o “The Sims 3” tem 11 expansões e nove packs de objetos. O “The Sims 4” tem, até agora, oito expansões, 15 packs de objetos e oito packs de jogos (um misto entre a expansão e o pack de jogo que adiciona objetos e também algumas mudanças ao jogo). Suficiente?