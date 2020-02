Duas coisas aconteceram depois de as imagens de dois bonecos insufláveis, um benfiquista e outro vestido de árbitro, pendurados com cordas pelo pescoço terem dado a volta à internet nacional. Uns condenaram as provocações portistas, outros também mas com recurso ao humor. E transformaram os ditos bonecos em pinhatas — mal sabendo que, já no final da primeira parte, a tensão do pré-jogo entraria nas quatro linhas.

Também contou como inspiração, e como é costume em dia de jogo dos dragões, o futebolista Moussa Marega, mas apenas porque foi filmado a fumegar da cabeça durante a partida. É pura física, claro: a atividade física fez com que a temperatura corporal de Marega aumentasse e, estando a transpirar, parece estar a fumegar. Mas quem disse que a física não pede uns memes também?

eu hoje a ver o Porto-Benfica https://t.co/spsOqyHPz8 — G ???? (@elpapigongas) February 8, 2020

Assim sim, que linda festa pic.twitter.com/IXOoslRjTb — This is now an ASUS stan account (@insoniascarvao) February 8, 2020