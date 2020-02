Um soldado tailandês abriu fogo sobre civis e matou pelo menos 12 pessoas este sábado. O ataque em Nakhon Ratchasima, no nordeste do país e o atirador continua a monte, segundo indicou a polícia tailandesa citada pela BBC.

Um porta-voz das forças policiais do país indica que o soldado disparou em vários locais da cidade que fica a cerca de 250 quilómetros da capital Bangkok. O atirador entrou num centro comercial e começou a disparar. Os media locais já mostraram imagens do soldado a sair de um carro em frente à área comercial e a abrir fogo sobre as pessoas enquanto estas fugiam. O local já foi selado pelas autoridades.

Antes deste ataque, o atirador tinha ido a uma casa na cidade onde matou duas pessoas a tiro. Depois terá ido ao depósito de armas na base militar de onde tirou uma nova arma. Terá ainda disparado sobre pessoas nestas instalações militares e terá matado um oficial superior. Há indicação de 12 mortos, mas informação ainda não é oficial, e de vários feridos.

O soldado já foi identificado e colocou imagens suas nas redes sociais enquanto o ataque decorria. A página foi encerrada pelo Facebook pouco depois.