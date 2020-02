A Citroën continua a ser uma espécie de “parente pobre” da PSA e, caso houvesse dúvidas, basta ver qual é a última das quatro marcas que integram o direito a exibir um modelo 100% eléctrico a bateria. Isto apesar de a DS, um dos emblemas que o grupo esgrime e, por direito próprio, o mais luxuoso, ter nascido de uma gama de modelos da Citroën.

Dos fabricantes que integram a PSA, a Citroën foi historicamente a única a ter motorizado com o mesmo à vontade o povo – através do 2CV, Mehari e o Diane – e a realeza ou os presidentes europeus da época, neste caso através do DS19 , 21 e 23, o tradicional Boca de Sapo. A PSA, que decidiu que seria a Peugeot a marca líder do grupo, optou por separar a DS como fabricante independente, mais sofisticado e de luxo, permite finalmente que a Citroën avance com o seu primeiro modelo eléctrico.

Ëlectricity For All – Teaser In 2020, Citroën makes electric mobility accessible to all!⚠️ SAVE THE DATE: February 27th ⚠️ Stay tuned! #ËlectricForAll #InspirëdByYouAll Posted by Citroën on Thursday, February 6, 2020

O Citroën EV será apresentado ao mundo a 27 de Fevereiro, ligeiramente antes de ter lugar o Salão Automóvel de Genebra, a 3 e 4 de Março para a imprensa. O novo modelo francês a bateria chega com a promessa de que será um eléctrico a bateria acessível para todos, o que implica ser mais barato, sendo que necessariamente recorre à plataforma já utilizada pelos Peugeot e-208, Opel Corsa-e e DS Crossback E-Tense, com bateria de 50 kWh.

For 100 years, Citroën has made automobile accessible to all. In 2020, Citroën will make electric available to all! Happy new year! #ËlectricForAll #InspirëdByYouAll pic.twitter.com/Nq7Sty4CJs — Citroën (@Citroen) January 1, 2020

Se o projecto promete, resta saber como é que a Citroën conseguirá fazer a diferença, propondo um veículo construído com base numa plataforma que arranca nos 30.000 euros, tanto na Peugeot como na Opel. Mais novidades dentro de 15 dias.