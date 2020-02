No último trimestre de 2019, os veículos eléctricos comercializados em solo europeu, bem como os híbridos plug-in (PHEV), aumentaram as vendas em 4,4%. De acordo com a ACEA, a associação dos construtores de automóveis europeus, a procura por veículos recarregáveis, sejam eles eléctricos ou PHEV, disparou 81,3% no quarto trimestre de 2019.

A procura por veículos híbridos continua a liderar, entre os modelos com motorização electrificada, com um total de 252.371 unidades, o que representa um incremento de 69,2% face ao mesmo período de 2018. Atendendo aos limites impostos por Bruxelas, tudo indicava que as vendas de EV e PHEV representassem 5% do total.

Os carros com motor diesel viram a procura diminuir em 3,7%, limitados agora a 1 milhão de unidades, equivalente a 29,5% do share de novas matrículas. Contudo, vários foram os mercados em que a procura por motores a gasóleo subiu, com destaque para França (7,3%), Alemanha (4,3%), Roménia (31,1%), Suécia (30,5%), Hungria (18,4%), Eslovénia (18,2%) e Bélgica (17,7%). Isto enquanto a venda de modelos com motor a gasolina subiu 57,3%.