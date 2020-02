Há um segundo caso confirmado de coronavírus em Espanha, anunciou o Ministério da Saúde no Twitter. De acordo com o El País, a pessoa infetada é uma das quatro de uma família britânica que se encontra em isolamento desde sexta-feira no Hospital Universitário Son Espases, em Palma de Maiorca, depois de ter estado em contacto com uma pessoa contagiada em França. As análises feitas aos restantes membros da família deram negativo.

El Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III, confirma un caso de #coronavirus en Mallorca. Se trata de una de las 4 personas ingresadas, aisladas y bajo vigilancia desde el pasado viernes en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma de Mallorca. pic.twitter.com/7tSwjqiEuB — Salud Pública (@SaludPublicaEs) February 9, 2020

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar. Uma nova atualização dá conta de 813 vítimas mortais em todo o mundo — devido a seis novos casos que surgiram já depois do último balanço. Isto significa que sábado tornou-se o dia mais mortífero, desde o início do surto, com 91 novos casos. Na noite de sábado, a Comissão Nacional de Saúde da China tinha anunciado 722 mortos pelo surto do novo coronavírus.

O número de mortos já ultrapassa o número de vítimas mortais provocadas pelo surto de SARS (Síndrome Respiratório Agudo Severo) que, em 2002 e 2003 fez 774 mortes no mundo inteiro.

Segundo a Comissão, até ao fim do dia de sábado registaram-se 6.188 casos graves, enquanto 2.649 pessoas tiveram alta. Neste momento, há 37,563 infetados em todo o mundo. Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países — bem como duas vítim

Hong Kong levanta quarentena no navio cruzeiro World Dream

As autoridades de Hong Kong levantaram este domingo a quarentena pelo novo coronavírus no navio cruzeiro World Dream, após os testes realizados aos passageiros terem dado negativo. O navio foi colocado em quarentena quando atracou na quarta-feira no porto de Hong Kong depois de oito passageiros chineses terem sido diagnosticados com o novo vírus.

O oficial do porto Leung Yiu-hon afirmou este domingo que os testes realizados aos mais de 1.800 passageiros foram concluídos antes do previsto e deram todos negativo. Alguns passageiros que apresentavam sintomas deram negativo, disse Leung Yiu-hon, explicando que não havia necessidade de testar todos os passageiros porque não tinham tido contacto com os oito que estavam infetados.

A quarentena do navio, que tem mais de 1.800 passageiros, a maioria de Hong Kong, terminará e todos os que estão a bordo poderão partir, anunciou o oficial citado pela agência AP. A bordo deste navio estavam sete pessoas com passaporte português, segundo o cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong,

Na passada quarta-feira, uma equipa das autoridades de saúde de Hong Kong embarcou no World Dream para realizar inspeções médicas a 1.800 passageiros e 1.800 tripulantes após o navio atracar no terminal Kai Tak, em Kowloon, ao qual chegou depois de ter sido recusado pelas autoridades de Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que varia entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.