É mais um fenómeno que está a percorrer as redes sociais. Diz-se por aí — e “por aí” queremos dizer no Twitter, o epicentro da viralidade internáutica — que este sábado, mais do que em qualquer outro dia do ano, é mais fácil equilibrar uma vassoura no chão. É por causa da inclinação da Terra, dizem uns. Outros dizem que os planetas estão todos alinhados. Talvez seja da Super Lua de Neve que iluminará esta noite.

Em primeiro lugar, um desmancha-prazeres: não é nada disso. Esse é um mito que persiste desde 2012 no Facebook e que desde então ganhou asas para outras redes sociais. Mas nada mudou desde então: na altura, como agora, tudo não passa de uma brincadeira. Esta noite é tão fácil (se for nova) ou tão difícil (se for velha) equilibrar uma vassoura no chão a partir das suas franjas como noutro qualquer dia do ano, haja fenómenos astronómicos extraordinários ou não.

Os planetas não estão todos alinhados. E, esta noite, a inclinação da Terra é de 23,43666 graus, que é apenas 0,00001 graus a menos que há um mês. De resto, estes valores nada têm a ver com o nosso equilíbrio ou centro de gravidade. As forças que a Terra exerce nos corpos e que os corpos exercem na Terra só variam conforme a massa desses corpos.

Além disso, convém lembrar que, se Newton estivesse completamente errado e a a inclinação da Terra tivesse alguma influência no equilíbrio dos corpos da Terra, também os humanos estariam o dia inteiro a dançar o “Smooth Criminal” do Michael Jackson. E seria difícil não dar por isso.

O que explica este fenómeno é outro tipo de ciência. Quando as vassouras são colocadas em contacto com o solo, as franjas separam-se ligeiramente e criam uma base mais estável que ajuda o objeto a ficar de pé. A facilidade com que isto acontece depende das características da vassoura, como a massa, o tamanho da vassoura e a localização do seu centro de gravidade, que quanto mais baixo for, melhor. Não depende da inclinação da Terra.

Claro que pode ser aproveitar entusiasmo e experimentar o truque das vassouras de pé no domingo, na segunda-feira e, quiçá, até ao resto do ano para comprovar isso mesmo. Esse é o espírito da ciência. Entretanto, as explicações científicas não têm de impedir uma boa onda de memes pela internet fora. Aqui no Observador também fizemos a experiência e conseguimos equilibrar três vassouras — uma delas com mais dificuldade do que as outras, que eram muito semelhantes. Aqui em baixo estão as experiências de outros internautas.

