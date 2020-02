Durante algum tempo, Jorge Jesus foi “riscado” por alguns adeptos do Benfica depois de, em épocas consecutivas, ter desperdiçado na segunda volta uma vantagem de cinco pontos para o FC Porto (sendo que nas duas temporadas seguintes foi campeão e tudo acabou por ser relativizado). Na época passada, Bruno Lage não entrou com esses cinco pontos de atraso mas sim com sete e, no final, acabou por sagrar-se campeão. Se é verdade que o triunfo do FC Porto no clássico desta noite foi o reacender de uma Luz, também é verdade que o melhor exemplo a seguir teve a sua maior expressão no Dragão quando os encarnados partiram em definitivo para a reconquista do título.

A 14 jornadas do final, os dois rivais diretos encontram-se agora com uma distância de quatro pontos (com os azuis e brancos a terem vantagem no confronto direto) que deixa o Campeonato em aberto para rondas de risco como a que haverá no próximo fim de semana, com o Benfica a receber o Sp. Braga e o FC Porto a deslocar-se a Guimarães. Em termos meramente teóricos, o calendário dos encarnados parece ser ligeiramente mais acessível mas percebe-se também que muitas vezes os jogos são mais decididos pelo seu contexto do que pelo seu histórico. E basta recordar que a prova fecha com um Benfica-Sporting e um Sp. Braga-FC Porto…

O que fica a faltar jogar ao Benfica (54 pontos)

* Sp. Braga (casa, 4-0 em Braga na primeira volta)

* Gil Vicente (fora, 2-0 na Luz na primeira volta)

* Moreirense (casa, 2-1 em Moreira de Cónegos na primeira volta)

* V. Setúbal (fora, 1-0 na Luz na primeira volta)

* Tondela (casa, 1-0 em Tondela na primeira volta)

* Portimonense (fora, 4-0 na Luz na primeira volta)

* Rio Ave (fora, 2-0 na Luz na primeira volta)

* Santa Clara (casa, 2-1 em Ponta Delgada na primeira volta)

* Marítimo (fora, 4-0 na Luz na primeira volta)

* Boavista (casa, 4-1 no Bessa na primeira volta)

* Famalicão (fora, 4-0 na Luz na primeira volta)

* V. Guimarães (casa, 1-0 em Guimarães na primeira volta)

* Desp. Aves (fora, 2-1 na Luz na primeira volta)

* Sporting (casa, 2-0 em Alvalade na primeira volta)

O que fica a faltar jogar ao FC Porto (50 pontos)

* V. Guimarães (fora, 3-0 no Dragão na primeira volta)

* Portimonense (casa, 3-2 em Portimão na primeira volta)

* Santa Clara (fora, 2-0 no Dragão na primeira volta)

* Rio Ave (casa, 1-0 em Vila do Conde na primeira volta)

* Famalicão (fora, 3-0 no Dragão na primeira volta)

* Marítimo (casa, 1-1 no Funchal na primeira volta)

* Desp. Aves (fora, 1-0 no Dragão na primeira volta)

* Boavista (casa, 1-0 no Bessa na primeira volta)

* P. Ferreira (fora, 2-0 no Dragão na primeira volta)

* Belenenses SAD (casa, 1-1 no Jamor na primeira volta)

* Tondela (fora, 3-0 no Dragão na primeira volta)

* Sporting (casa, 2-1 em Alvalade na primeira volta)

* Moreirense (casa, 4-2 em Moreira de Cónegos na primeira volta)

* Sp. Braga (fora, 1-2 no Dragão na primeira volta)