Sete golos, cinco assistências, marcador oficial de grandes penalidades e livres diretos, responsável por grande parte dos lances de bola parada do FC Porto, líder praticamente inato. A tudo isto, de forma impressionante e surpreendente, acrescenta-se o facto de estes números pertencerem a um lateral. Alex Telles, que chegou a atravessar um período da temporada em que ficou de fora das opções sem grandes explicações, é cada vez mais o elemento mais influente dos dragões, importante na defesa, no ataque e na ligação entre a equipa técnica e o plantel.

Mas apesar de todas as estatísticas vencedores, a verdade é que Alex Telles nunca tinha marcado ao Benfica — dado relevante, já que está em Portugal desde 2016. A estreia apareceu este sábado, no segundo golo do FC Porto, apontado pelo brasileiro por intermédio de uma grande penalidade cometida por Ferro ainda na primeira parte. O golo do lateral, obviamente importante nas contas finais do resultado, é também mais um número a somar aos já surpreendentemente ofensivos dados de Telles, cujos sete golos na Liga são já um registo máximo de um defesa do FC Porto nos últimos 15 anos.

7 ⚽golos de Alex Telles na Liga????????: desde 1994/95 que um defesa do FC Porto não marcava tantos golos (Zé Carlos marcou 8) pic.twitter.com/CIhN8ylbo1 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 8, 2020

O jogador brasileiro foi um dos nomes mais frequentemente associados a uma saída do FC Porto no mercado de inverno, depois de também já ter estado no radar de alguns gigantes europeus durante o verão. Juventus e Chelsea, principalmente, são os dois clubes que têm Alex Telles nas respetivas agendas — e que podem ver esses interesses engrossados depois das consecutivas boas exibições do lateral.

Contra o Benfica, este sábado, Alex Telles voltou a ser um barómetro importante na equipa de Sérgio Conceição, a manter constantemente o equilíbrio entre o setor defensivo e o intermédio e a aparecer muitas vezes em zonas mais adiantadas do corredor para tirar cruzamentos para a grande área. Em cenário de saída, o desfalque provocado pelo lateral brasileiro seria um dos mais preocupantes para o FC Porto, já que Telles não tem um substituto claro no plantel dos dragões — mais do que isso, o desfalque seria interno e no balneário, na perda de uma das peças mais importantes do grupo de Sérgio Conceição.