Formando no Sochaux e revelado na Ligue 1 pelo Toulouse, Jérémy Mathieu passou oito anos em Espanha entre Valencia (cinco) e Barcelona (três). Poucos se recordam mas, quando o defesa francês chegou ao Sporting, ainda foi anunciado como um jogador a cumprir “um período de testes”, por forma a contornar questões contratuais e burocráticas. Poucos dias depois, assinou. Pelo currículo, o internacional teria rubricado contrato sem pensar duas vezes; pelo histórico de lesões, o cenário é diferente. E essa foi uma das maiores “vitórias”, as “vitórias que fazem que ainda hoje marque grandes golos muito elogiados. “Que bonito, velhinho”, resumiu Bruno Fernandes.

Aos 36 anos, Mathieu, que entretanto já renovou uma vez contrato por mais uma temporada, cumpre a terceira época em Alvalade e fez diante do Portimonense o “três em linha”, com três golos apontados em cada uma, naquele que foi o terceiro golo de livre direto de verde e branco fazendo recordar (numa escala menor) os feitos de André Cruz, um dos poucos defesas trintões que chegaram e vingaram em Alvalade este século a par de Phil Babb (que foi campeão com o central brasileiro em 2002 após um ano anterior falhado) e o lateral João Pereira. Outra curiosidade: esta foi a terceira reviravolta do Sporting esta época, a terceira também com Silas no comando.

Sporting conquista a 3ª reviravolta em 2019/2020, a terceira com Silas ▶ Sporting 2×1 Linz

▶ Portimonense 2×3 Sporting

▶ SPORTING 2X1 PORTIMONENSE pic.twitter.com/rzGzcZaY54 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 9, 2020

Ao todo, o francês passou recentemente a barreira dos 100 jogos oficiais (num total de 103), com 48 encontros em 2017/18, 33 em 2018/19 e 22 na presente temporada. Agora, a dúvida passa sobretudo pelo futuro do defesa, a curto prazo depois de ter saído lesionado, a médio prazo por não saber se continua a jogar e em Alvalade.

“O mais importante são os três pontos. A primeira parte foi muito lenta, não sei como explicar. Depois, a segunda acabou por ser um pouco melhor. O mais importante são mesmo os três pontos. Sabíamos que o Sp. Braga tinha empatado e tínhamos de ganhar para chegar ao terceiro lugar”, começou por dizer em espanhol Mathieu na zona de entrevistas rápidas da SportTV, depois de ter sido considerado o MVP do encontro com o Portimonense.

???????? Jérémy Mathieu a marcar de livre direto pelo Sporting ▶ vs Tondela – 2017/2018

▶ vs Nacional – 2018/2019

▶ VS PORTIMONENSE – 2019/2020 pic.twitter.com/psop5TM6Jp — playmakerstats (@playmaker_PT) February 9, 2020

“Golo? Fiquei muito feliz. Treino muito aquele tipo de lances, executo 20/30 bolas paradas no dia antes. Segredo aos 36 anos? Penso que não há nenhum segredo porque quando jogo sou um menino de dez anos. Defendo sempre a camisola que represento e tento fazer o melhor possível”, acrescentou depois, antes de explicar o porquê da saída de campo no decorrer da segunda parte: “”Senti uma picada no tendão de Aquiles. Tive muitos problemas quando joguei no Valencia e posso dizer que agora me está a doer bastante…”.