Já arrancou a 92ª edição dos Óscares e, antes da cerimónia no interior do Dolby Theatre, é na passadeira vermelha que se avistam as estrelas. As expectativas estão altas, afinal é a noite mais importante de Hollywood. Quem é que estará à altura? Quem é que vai surpreender? Na fotogaleria, veja as imagens atualizadas das estrelas.