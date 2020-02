A 92.ª entrega dos Óscares acontece este domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood, na segunda edição consecutiva sem apresentador, e com uma nuvem de críticas sobre a falta de diversidade nos nomeados a pairar sobre a Academia.

A cerimónia terá, em vez do tradicional anfitrião, um rol de 40 celebridades que irão passar pelo palco para apresentar as 24 categorias dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, incluindo Jane Fonda, Tom Hanks, Penélope Cruz, Spike Lee e Gal Gadot.

No total, haverá 34 filmes individuais a competir em duas dúzias de categorias, mas as escolhas dos nove mil membros da Academia, que em 2016 se comprometera a duplicar o número de membros de perfil diverso até 2020, suscitaram novas críticas na indústria.

Desde que as nomeações foram conhecidas, a 13 de janeiro, várias vozes apontaram a ausência de mulheres indicadas na categoria de realização e a predominância de atores brancos nas quatro categorias de representação, com Cynthia Erivo a ser a única não branca nomeada.

Uma dessas vozes foi a do autor Stephen King, que depois de trocas controversas no Twitter sobre o tema, publicou um artigo de opinião no jornal The Washington Post dizendo que os Óscares continuam armados em favor das pessoas brancas e que os avanços feitos na indústria cinematográfica estão longe do que deveria ser.

Um sentimento semelhante foi transmitido por Joaquin Phoenix no seu discurso de vitória nos prémios da Academia Britânica de Artes do Cinema e da Televisão (BAFTA), que foram entregues a 02 de fevereiro. O ator, que venceu pelo seu aclamado papel em “Joker”, criticou o “racismo sistémico” e o privilégio que lhe permitiu receber o reconhecimento constante de que outros atores “merecedores” são barrados.

Phoenix é um dos favoritos a vencer novamente esta noite, sendo “Joker” o filme mais nomeado para os Óscares 2020, com 11 indicações, entre as quais Melhor Filme, Melhor Realizador (Todd Phillips) e Melhor Banda Sonora.

“O Irlandês”, “Era uma Vez… em Hollywood” e “1917” receberam 10 nomeações cada e estarão frente a frente nas categorias mais cobiçadas de Melhor Filme e Melhor Realização.

“Jojo Rabbit” está nomeado para seis estatuetas, o mesmo número de “Mulherzinhas”, “História de um Casamento” e “Parasitas”. “Ford v. Ferrari” tem quatro, incluindo para Melhor Filme, e “Bombshell” e “Os Dois Papas” receberam três.

Scarlett Johansson, que nunca tinha sido nomeada para uma estatueta dourada, poderá levar duas para casa esta noite, depois de receber indicações simultâneas na categoria de Melhor Atriz pelo papel em “História de um Casamento” e na de Melhor Atriz Secundária por “Jojo Rabbit”, uma rara ocorrência nas nomeações da Academia.

Os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins também poderão sair vitoriosos da cerimónia em Hollywood, se o filme espanhol da Netflix “Klaus” vencer o Óscar de Melhor Animação (longa-metragem).

Ainda em português, o filme “Democracia em Vertigem”, que retrata de uma forma pessoal o ‘impeachment’ de Dilma Rousseff e a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, da autoria da brasileira Petra Costa, está na corrida pela estatueta de Melhor Documentário (longa-metragem).

Nos dias que antecederam a grande noite de Hollywood, os nomeados nas categorias de representação receberam um saco de ofertas, avaliado em 215 mil dólares, com prendas extravagantes que incluem um vaporizador de ouro de 24 quilates, um cruzeiro de luxo de 12 dias, chocolate com canábis e um cartão-oferta para tratamentos de Botox e laser. O saco, que não está afiliado à Academia, foi entregue pela agência de ‘marketing’ Distinctive Assets pelo 18.º ano consecutivo.

A cerimónia dos prémios da Academia começa às 17:00 de Los Angeles, 01:00 em Lisboa, e será transmitida em direto, em Portugal, pela madrugada fora, nos canais Fox (emissão comentada) e Fox Movies (com som direto).