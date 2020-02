Rochelle Nunes conquista medalha de bronze no Grand Slam de Paris (depois do pódio no Grand Prix de Telavive)

Depois do bronze no Grand Prix de Telavive no final de janeiro, Rochelle Nunes voltou a chegar ao pódio no Grand Slam de Paris em +78kg. Bárbara Timo e Anri Egutidze ficaram na quinta posição.