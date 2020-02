(Em atualização)

Há umas semanas toda a gente parecia ter a certeza: os Óscares deste ano iriam premiar “1917” como “Melhor Filme” e Sam Mendes na categoria de “Melhor Realização”. O volte-face deu-se: “Parasitas”, filme sul-coreano que era o favorito da crítica e que durante as últimas semanas foi ganhando notoriedade e popularidade em todo o mundo, acabou a noite de domingo para segunda-feira como grande vencedor.

“Parasitas” não só conquistou o Óscar de Melhor Filme Internacional, como levou para casa os Óscares de Melhor Filme (a estatueta mais desejada dos Óscares), Melhor Realização (pelo trabalho de Bong Joon-ho) e Melhor Argumento Original (o guião foi escrito a meias entre Bong Joon Ho e Han Jin Won). É a primeira vez que um filme falado numa língua que não a inglesa — neste caso a coreana — vence o Óscar de Melhor Filme e é também a primeira vez que um sul-coreano, no caso Bong Joon Ho, vence o Óscar de Melhor Realizador.

Um desfecho contra previsões antigas

Em nenhuma edição recente dos Óscares acontecera isto. Por um lado, como é habitual, havia um ou dois favoritos para o prémio maior de “Melhor Filme” — e este ano era mesmo um, absolutamente destacado, o “1917” de Sam Mendes que conquistara prémios atrás de prémios antes dos Óscares, desde logo o (importante, quase barómetro) de melhor longa-metragem dramática nos Globos de Ouro. Por outro lado, o leque de nomeados para “Melhor Filme” era excecionalmente robusto e ninguém estranharia muito se ganhasse um entre vários outros nomeados.

Se fosse “Parasitas” a vencer? Seria histórico, porque nunca nenhum filme falado em outra língua que não a inglesa vencera o maior prémio de cinema de Hollywood — mas “Parasitas” não é um filme qualquer, tinha sido o grande vencedor nos prémios dos sindicatos dos atores e argumentistas da indústria norte-americana e foi ganhando fôlego nas últimas semanas como possível vencedor. Quem metesse o seu dinheiro em “Parasitas” nas casas de apostas antes da cerimónia não ficaria rico com pouco — o que era bastante sintomático.

E se fosse “Joker” o melhor filme? Até aqui, nenhum filme inspirado em banda desenhada vencera o galardão maior, mas não seria impossível: porque não se fora o filme com mais nomeações (teve 11, menos três apenas do que os três filmes mais nomeados de sempre, Eva, Titanic e La La Land: Melodia de Amor), aquele que bateu todos os recordes de bilheteira e mais alguns e que até reinventou criativamente o género de filmes que leva mais gente às salas de cinema, o de super-heróis?

E alguém ficaria com os parentes na leme se visse a Academia entregar a estatueta de Melhor Filme a “Era uma Vez Em… Hollywood”, filme cheio de estrelas (DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Timothy Olyphant… até Al Pacino faz uma perninha) de um dos mais consensuais realizadores do cinema norte-americano das últimas décadas, Quentin Tarantino? Quando um filme como “O Irlandês”, súmula de carreira de um cineasta maior como Martin Scorsese abrilhantada pela tripleta De Niro-Al Pacino-Joe Pesci, corria por fora e acabou de mãos a abanar, com zero estatuetas…

Afinal, havia mesmo outro. “Achava que por hoje estava feito…”

As hipóteses da Academia de cinema de Hollywood premiar como filme maior um outro que não “1917” existia, “Parasitas” até se vinha posicionando como o underdog mais forte, mas ninguém esperava um desnível tão grande nos prémios atribuídos ao filme do britânico Sam Mendes e ao do sul-coreano Bong Joon Ho. O primeiro, é verdade, ganhou três categorias técnicas: Direção de Fotografia, Mistura de Som e Efeitos Visuais. Mas se no argumento ficou de mãos a abanar ao contrário de “Parasitas”, o que já era mais ou menos esperado, quase toda a gente dava os galardões de Melhor Realizador e Melhor Filme como estando no papo para “1917” e Sam Mendes.

Surpresa: não foi nada disso que se viu. E quando na noite passada “Parasitas” somou ao Óscar de melhor argumento, dado pela astúcia narrativa do filme, o mais técnico galardão de Melhor Realização, o volte-face começou a adivinhar-se no Dolby Theatre, em Hollywood, local em que se realizou mais uma (a 92ª) cerimónia dos Óscares.

Bong Joon Ho parecia não acreditar que ia levar para casa a estatueta mais importante do ano, mesmo depois de ser considerado o Melhor Realizador de Hollywood este ano. “Depois de vencer o prémio de Melhor Filme Internacional, achava que por hoje estava feito. Estava pronto para relaxar”, começou por dizer o sul-coreano, num discurso emocionado em que recordou o início de carreira e uma frase que ouviu “quando era jovem e estudava cinema” e que “gravou no coração”: “O mais pessoal é o mais criativo”.

Nesse último discurso antes da festa final que se seguiria, o realizador de “Parasitas”, que nos Globos de Ouro prometera aos espectadores de cinema britânico e norte-americano que “assim que ultrapassarem a barreira de dois centímetros e meio das legendas, ficarão a conhecer muitos mais filmes fantásticos”, quis deixar uma palavra aos restantes realizadores nomeados.

A Martin Scorsese, disse que “estudou” os seus filmes e que se sentia honrado por partilhar o leque de nomeados com ele. A Tarantino, agradeceu porque “quando as pessoas nos EUA não conheciam os meus filmes, o Quentin falava deles, incluía-los nas suas listas” e enviou ainda uma mensagem carinhosa: “Quentin, adoro-te”. A Todd Phillips e a Sam Mendes também deixou elogios: “Grandes realizadores que admiro”.

Ainda sugeriu à Academia dividir o prémio de Melhor Realização em cinco e partilhar com os outros concorrentes. Saiu do palco a dizer “obrigado, vou beber até de manhã” e é provável que o tenha feito: afinal, minutos depois ouviu Jane Fonda anunciar que tinha sido o seu “Parasitas”, nomeado para seis categorias e não para as 11 de “Joker” ou para as 10 de “1917”, “O Irlandês” e “Era Uma Vez em… Hollywood”, a vencer o Óscar de Melhor Filme.

Veja a lista completa dos principais vencedores.

Melhor Filme

“Parasitas”

Melhor Realização

Bong Joon Ho, “Parasitas”

Melhor Atriz

Renee Zellweger, “Judy”

Melhor Ator

Joaquin Phoenix, “Joker”

Melhor Argumento Original

“Parasitas”, Bong Joon Ho e Han Jin Won

Melhor Argumento Adaptado

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi

Melhor Canção Original

“(I’m Gonna) Love Me Again”, Rocketman

Melhor Filme de Animação

“Toy Story 4”

Melhor Caracterização

“Bombshell – O Escândalo”

Melhores Efeitos Visuais

“1917”

Melhor Fotografia

“1917”, Roger Deakins

Melhor Design de Produção

“Era Uma Vez Em… Hollywood”, Barbara Ling e Nancy Haigh

Melhor Documentário

“American Factory”

Melhor Curta Documental

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

Melhor Filme Internacional

“Parasitas”

Melhor Montagem

“Le Mans 66′: O Duelo”, Andrew Buckland e Michael McCusker

Melhor Ator Secundário

Brad Pitt, “Era Uma Vez Em… Hollywood”

Melhor Banda Sonora Original

“Joker”

Melhor Curta de Animação

“Hair Love”

Melhor Curta Metragem

“The Neighbor’s Window”

Melhor Edição de som

“Le Mans 66′: O Duelo”

Melhor Mistura de som

“1917″

Melhor Guarda Roupa

“Mulherzinhas”, Jacqueline Durran

Melhor Atriz Secundária

Laura Dern, “Marriage Story”