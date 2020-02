O mercado das pick-up eléctricas, praticamente inexistente até a Tesla mostrar a sua Cybertruck (a Rivian antecipou-se com a R1T), está ao rubro, com uma série de construtores a esforçarem-se – e a investir fortemente – para apresentar rapidamente veículos similares. Assim que se aperceberam da reacção do público à revelação da Cybertruck, com a Tesla a reunir mais de 250.000 encomendas em poucos dias, as pick-up a bateria deixaram de ser motivo de chacota e passaram a ser algo que (quase) todos querem ter na sua gama.

O primeiro anúncio para uma rival da Cybertruck veio da Ford, para pouco depois surgir a General Motors com uma versão eléctrica do Hummer, mas em forma de pick-up. Desta vez é a Nikola, que ainda não produziu nenhum dos seus camiões eléctricos, a bateria e a fuel cell, a revelar que pretende produzir a Badger, o seu carro de trabalho a bateria.

As características da Badger 2 fotos

Não deixa de ser curioso que a Nikola venha agora manifestar o seu interesse nas pick-up eléctricas, quando o construtor americano ofereceu os desenhos do modelo que agora denomina Badger à Tesla, insinuando que a Cybertruck era demasiado feia, pelo que a Nikola se prontificava a ceder gratuitamente o design dos seus estilistas para que Cybertruck pudesse agradar a uma plateia mais vasta, uma vez que não pensavam construir carros nem pick-up, limitando-se exclusivamente aos camiões.

A reacção aborrecida de alguns fãs da Tesla levou Trevor Milton, CEO da Nikola, a tentar emendar a mão, revelando mesmo que o seu carro é um Model S e que nada tem contra a Tesla. Menos de três meses depois, a Nikola vem a público anunciar o interesse em pegar nos “tais” desenhos da Badger e desenvolver um protótipo que possa levar à produção de uma pick-up eléctrica.

Para a Badger, a Nikola propõe uma autonomia de 483 km com uma bateria de 160 kWh, para depois avançar que uma versão com uma bateria mais pequena alimentada por uma fuel cell poderá atingir uma autonomia de 965 km. O motor debita um pico de potência de 919 cv, para depois fornecer 461 cv de forma contínua, mantendo em ambos os casos 1369 Nm de torque.

A Badger deverá ser apresentada na sua versão quase definitiva no Nikola World 2020, que terá lugar em Setembro.