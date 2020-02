LeBron James, dos Los Angeles Lakers, e o lesionado Kevin Durant, dos Brooklyn Nets, estão na lista, esta segunda-feira anunciada, dos 44 basquetebolistas pré-selecionados para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Campeão olímpico em Pequim2008 e Londres2012, LeBron James não esteve no Rio2016 de sempre, enquanto Durant, ausente dos pavilhões desde a final da NBA de 2019, devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, é bicampeão olímpico em título.

LeBron James e Kevin Durant integram uma lista com todas as “estrelas” dos norte-americanos, como Kyrie Irving, Stephen Curry, Anthony Davis, Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard ou Chris Paul.

Este é o primeiro passo na equipa norte-americana de basquetebol para encontrarmos os 12 jogadores que nos vão representar nos Jogos Olímpicos de 2020″, afirmou o diretor-geral da equipa dos Estados Unidos desde 2005, Jerry Colangelo.

De acordo com Colangelo, a lista de 44 jogadores esta segunda-feira apresentada é composta por “atletas especialmente dotados, que oferecem grande versatilidade e profundidade”.

Estou desejoso de treinar a equipa olímpica norte-americana e estou muito entusiasmado com o potencial e as possibilidades que esta equipa pode ter”, disse, por seu lado, o treinador Gregg Popovich, afirmando que, em Tóquio2020, “vai haver várias equipas com legítimas aspirações à medalha de ouro”.

Os Estados Unidos, tricampeões olímpicos em título, querem apresentar-se com uma equipa de grande qualidade, depois do fiasco que foi a participação no Mundial de 2019, saldado com um sétimo lugar, a pior classificação de sempre na prova.

Ainda assim, todos os elementos que representaram os norte-americanos na prova (Harrison Barnes, Jaylen Brown, Joe Harris, Brook Lopez, Khris Middleton, Donovan Mitchell, Mason Plumlee, Marcus Smart, Jayson Tatum, Myles Turner, Kemba Walker e Derrick White), disputada na China, estão também na alargada primeira lista de 44 pré-convocados.

Bam Adebayo, LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, Devin Booker, Malcolm Brogdon, Jimmy Butler, Mike Conley, DeMar DeRozan, Andre Drummond, Draymond Green, Montrezl Harrell, Tobias Harris, Gordon Hayward, Dwight Howard, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Kevin Love, Kyle Lowry, JaVale McGhee e Victor Oladipo também estão na lista.