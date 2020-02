O apresentador Cláudio Ramos é a mais recente contratação da TVI. O “vizinho” de Cristina Ferreira nas manhãs da SIC vai apresentar a nova edição do Big Brother.

“Não podia estar mais entusiasmado com a ideia de participar ativamente na mudança da TVI”, adiantou Cláudio Ramos num comunicado.

Já o Diretor da Área de Entretenimento da TVI vê a ida de Cláudio para a TVI como “um grande momento” inserido na estratégia de 2020, lê-se no mesmo comunicado. Nuno Santos acrescenta ainda que o apresentador é uma “peça relevante” não só no atual panorama do canal, como no futuro.

O reality show vai começar a ser emitido em março.