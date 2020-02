Ao pé da mítica festa da Vanity Fair, para onde Hollywood ruma religiosamente, e em peso, assim que as estatuetas douradas são todas entregues, a cerimónia dos Óscares é o equivalente a um bando de crianças a brincar às princesas. É quando a noite já vai longa que as estrelas do mundo do cinema, mas também da música e da moda saem à rua com as suas peças mais arrojadas. Em muitos casos, é quando as convidadas apostam todas as fichas em transparências, lantejoulas e rendas. Muitas deixam de lado os vestidos clássicos e aprumados, próprios de uma gala, e rendem ao lado mais boémio da noite de Los Angeles.

