Os espanhóis do Abanca anunciaram esta segunda-feira que chegaram a acordo para a compra de 95% das ações do EuroBic, informou o banco em comunicado. É a quinta aquisição que o banco faz desde 2014 e a segunda em Portugal, já que o grupo já tinha comprado as operações de retalho do Deutsche Bank.

“A primeira aquisição foi a integração em 2014 do Banco Etcheverría; em 2017, foi realizada a compra de Popular Servicios Financieros; em 2018, o ABANCA comprou o DB PCB e também no mesmo ano comprou à Caixa Geral de Depósitos o seu banco em Espanha, o Banco Caixa Geral. Com a compra do DB PCB, o ABANCA tem atualmente em Portugal 70 agências, com 500 colaboradores e mais de 80.000 clientes”, assinala o banco em comunicado.

O acordo de compra do EuroBic está sujeito, como acontece neste tipo de operações, a um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias.

“O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação”, garante a instituição, que faz acompanhar o comunicado de imprensa com uma foto do presidente do banco, Fernando Teixeira dos Santos, ao lado de Juan Carlos Escotet, o presidente espano-venezuelano do Abanca.

Na sequência das revelações do Luanda Leaks, o Banco de Portugal fez pressão no sentido de haver uma alteração da estrutura acionista do Eurobic, com a saída de Isabel dos Santos, que detinha 42,5% do banco. O seu sócio em Angola Fernando Teles acabou por, também, vender a sua participação.