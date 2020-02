O FC Porto, através do diretor de comunicação Francisco J. Marques, respondeu esta noite às declarações de Luís Filipe Vieira, assegurando que os azuis e brancos irão dar a resposta em campo entre outras “farpas” ao presidente do Benfica, que falou no ambiente de coação sentido pelos encarnados no último clássico, no Dragão.

“Só para tranquilizar os adeptos que nos têm contactado, não é verdade que algum ladrão nos tenha levado o camião no último fim de semana. Respondemos dentro de campo, tal como na primeira volta. Confiança total nos nossos treinadores e jogadores”, escreveu no Twitter o responsável dos azuis e brancos. “Bonecos enforcados é sempre uma idiotice, mas convém olhar ao pecado original, porque não é só feio quando supostamente é feito por adeptos do FC Porto. Pior, muito pior, é um adepto estar a ser julgado por matar outro. Não é do FC Porto, é do Benfica. E não é a primeira vez”, acrescentou na mesma rede pouco depois. “Já se sabia que havia oferta de convites, agora sabe-se que trocam SMS, um destes dias ainda vai dar jeito dizer que Luís Filipe Vieira não tem nada a ver com o Benfica”, referiu, no terceiro tweet em cerca de uma hora.

Antes, através de um comunicado colocado no site oficial do clube, o FC Porto tinha comentado também o teor das recentes newsletters do Benfica, falando numa possível falta de confiança no técnico e nos jogadores.

“Consideramos que este expediente de condicionamento pré match prossegue agora em sucessivas tomadas de posição públicas do Benfica, reclamando, entre outras alarvidades, árbitros estrangeiros para o que resta do campeonato. Como a memória nestes casos é sempre curta, recordamos que na época passada, após a derrota que lhes infligimos na meia-final da Taça da Liga, o presidente do Benfica declarou (ou proclamou) que o árbitro desse jogo não poderia continuar em funções”, defendeu o texto dos azuis e brancos.

“É desta recordação que vive a atual novela, a qual, como é fácil ver, resulta no essencial da forma como o FC Porto venceu no sábado passado o Benfica com futebol e golos sem margem para qualquer dúvida, o que instalou na Direção do Benfica a dúvida sob a real capacidade do seu treinador e dos seus jogadores para o que resta do Campeonato, sejam os árbitros nossos concidadãos ou estrangeiros”, completou, anunciando uma queixa no seguimento de uma reportagem sobre a investigação ao clube por branqueamento de capitais e fraude fiscal.