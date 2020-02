A Bloomsbury, responsável pela publicação de Harry Potter no Reino Unido, vai lançar uma edição ilustrada de O Quidditch Através dos Tempos. O livro faz parte da chamada “Biblioteca de Hogwarts”, uma coleção lançada há vários anos por J.K. Rowling para apoiar instituições de caridade que, em 2017, teve uma nova edição em capa dura. Desta faz também parte Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los e os Contos de Beedle, o Bardo, que também já saíram na versão ilustrada.

Esta edição de O Quidditch Através dos Tempos terá ilustrações de Emily Gravett e será publicado, em inglês, em outubro (já se encontra, contudo, disponível em pré-venda). Deverá ser publicado em Portugal posteriormente, tal como tem vindo a acontecer com os outros volumes ilustrados da “Biblioteca de Hogwarts” e com os sete livros da saga de J.K. Rowling. Atualmente, encontram-se publicados os quatro primeiros livros com ilustrações de Jim Kay, em inglês e português.

Além de O Quidditch Através dos Tempos, a Bloomsbury vai ainda lançar uma nova edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal, com ilustrações do estúdio de design MinaLima, que tem trabalhado nos filmes de Harry Potter. Ao contrário das edições de Jim Kay, a de MinaLima será interativa. A dupla de designers Miraphora Mina e Eduardo Lima esteve em Lisboa em novembro passado, para a abertura de Harry Potter: A Exposição, juntamente com os gémeos James e Oliver Phelps, que nos filmes faziam de Fred e George Weasley.

Será também esta editora a responsável pelo catálogo de Fantastic Beasts: The Wonder of Nature, patente no Museu de História Natural, em Londres, de 22 de maio a 3 de janeiro de 2021. A exposição explora a forma como o real e a ficção se cruzam e como o mundo natural inspirou mitos e lendas de criaturas mágicas ao longo de centenas de anos.

Em Portugal, a editora Presença publicou, no mês passado, uma edição comemorativa em capa dura de Harry Potter e a Câmara dos Segredos, com sobrecapas dedicadas às quatro equipas da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts — Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin –, que continua a coleção iniciada no ano passado com o primeiro volume da saga.