O Hospital de Braga está a ultimar o procedimento de adesão aos acordos coletivos de trabalho, para universalizar o horário de 35 horas semanais e garantir as atualizações salariais, anunciou esta segunda-feira o Conselho de Administração.

Em comunicado, o hospital refere que o objetivo último é “garantir a igualdade” entre os profissionais, valorizando e motivando os profissionais.

Neste momento, está a ser ultimado o procedimento de adesão a estes acordos [coletivos de trabalho], tendo sido previsto no orçamento de 2020 os respetivos impactos financeiros, quer das atualizações salariais, quer da necessidade de recursos necessários com a passagem do horário normal de trabalho para as 35 horas semanais”, sublinha o comunicado.