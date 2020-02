A presidente do Sindicato do Comércio e Serviços de Portugal (CESP), Isabel Camarinha, vai ser a candidata a secretária-geral da CGTP, a eleger no congresso que se realiza na sexta-feira e no sábado, no Seixal, foi esta segunda-feira decidido.

De acordo com uma fonte sindical, a proposta foi apresentada na reunião desta segunda-feira da comissão executiva da Intersindical e apenas contou com a abstenção dos cinco elementos da corrente sindical socialista.

Os restantes membros da comissão executiva, composto por um total de 29 sindicalistas, votaram favoravelmente a candidatura.

Isabel Camarinha tem 59 anos e, por isso, só poderá fazer um mandato como secretária-geral da CGTP. É presidente do CESP há quatro anos e coordenadora da Federação dos Sindicatos do Comércio e Serviços de Portugal. Integra a Comissão Executiva da Inter há quatro anos, por inerência de funções.

Nas últimas eleições europeias, Isabel Camarinha foi candidata pela CDU, embora numa posição não elegível, recordou esta segunda-feira a Renascença, que na semana passada tinha avançado o seu nome para líder da CGTP.