Álvaro Barreto morreu esta segunda-feira em Lisboa, avança o jornal Público. O ex-ministro tinha 84 anos.

Nascido em 1936, foi ministro de seis primeiros-ministros em sete governos: Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Cavaco Silva (duas vezes) e Pedro Santana Lopes.

Além de meu ministro, era uma pessoa que respeitava muito, prestou muito serviço a Portugal. Foi governante de vários governos. Além do mais, um bom amigo e uma pessoa que eu admirava muito”, disse Pedro Santana Lopes em declarações à Rádio Observador. “Devia ter sido primeiro-ministro (…) Era uma pessoa extremamente competente”, continuou.

Enquanto ministro, teve à sua responsabilidade seis pastas: da Indústria, da Agricultura, da Integração Europeia, do Comércio e Turismo e das Atividades Económicas e do Trabalho.

Licenciado em Engenharia Civil, foi ainda ministro no Governo de Pedro Santana Lopes, o último cargo que teve num Governo onde assumiu a pasta dos Assuntos Económicos.

Mais conhecido pelo seu percurso político, Álvaro Barreto foi também um gestor, tendo trabalhado no setor público e privado. Começou a sua carreira no grupo Cuf, na Profabril, empresa de engenharia, durante dez anos, e chegou à Lisnave, no final dos anos da década de 1960. O seu último cargo empresarial foi na Tejo Energia, empresa que explora a central do Pego.

A sua carreira no mundo das empresas foi marcada pela Lisnave, empresa do grupo Cuf (e mais tarde José de Mello) onde foi diretor e administrador durante quase 10 anos, apanhando o período turbulento do pós-25 de Abril. Foi ainda presidente da TAP, enquanto gestor público, mas foi na Soporcel, empresa de papel onde o Estado era o maior acionista, que ficou mais tempo, tendo sido presidente durante dez anos.

A sua ligação profissional mais longa foi contudo com a Tejo Energia, da qual foi presidente entre 1990 e 2004, até ir para o Governo de Santana Lopes e à qual voltou depois de abandonar funções públicas. Como administrador não executivo passou ainda pelas administrações da Somincor, gestora das minas de Neves Corvo, da Nutrinveste (controlada pela família de Jorge de Mello), e do Grupo Sonae e BCP, entre outros.

O ministro que aprovou a lei dos CMEC da EDP

Foi a sua ligação política e empresarial ao setor da energia que mais protagonismo que lhe deu nos últimos anos de funções públicas. Álvaro Barreto foi o ministro que aprovou o polémico decreto-lei dos contratos de manutenção do equilíbrio contratual (CMEC) com a EDP, apontados por alguns como a fonte de rendas excessivas para a empresa. A legislação já estava a ser preparada pelo Governo anterior de Durão Barroso e pelo ex-ministro Carlos Tavares, mas foi Álvaro Barreto e a sua equipa que a assinaram.

O antigo ministro, que o Observador ouviu sobre o tema em 2017, chegou a ser chamado à comissão de inquérito às rendas excessivas do setor da eletricidade, mas cancelou por razões de saúde.

A passagem de Álvaro Barreto pela pasta da energia teve ainda outra polémica relacionada com a atribuição de licenças para a exploração de centrais a gás natural, uma das últimas decisões que tomou enquanto ministro de Santana Lopes que foi demitido pelo então Presidente, Jorge Sampaio. A Tejo Energia, empresa da qual tinha sido administrador, foi uma das contempladas coma maior potência neste processo de atribuição.

O ministro seguinte, Manuel Pinho, já no Governo de José Sócrates, viria a anular esta atribuição, mas acabou por validar a uma licença para a central de ciclo combinado de gás natural da Tejo Energia cuja exploração é assegurada pela Endesa.