A tecnologia 5G já é comercializada em 10 países da União Europeia (UE), sendo que Portugal ainda não integra a lista, de acordo com o último relatório trimestral do Observatório Europeu para o 5G divulgado esta segunda-feira.

Segundo os dados do Observatório, criado em 2018 pela Comissão Europeia, “até ao final e 2019, os serviços comerciais de 5G [quinta geração móvel]” estavam disponíveis em 10 países da UE. Alemanha, Áustria, Finlândia, Hungria, Irlanda, Itália, Espanha, Estónia, Reino Unido e Roménia são os países que disponibilizam, a nível comercial, serviços com esta nova tecnologia.

O Observatório sublinha que “em alguns países há mais que um fornecedor de serviços de 5G”, por exemplo no Reino Unido são três, tal como na Roménia. Em Itália são dois, tal como na Alemanha e na Finlândia.

Portugal ainda não consta na lista dos países que disponibilizam a tecnologia, uma vez que o início do leilão para a atribuição das licenças de 5G arranca em abril e termina em junho próximo, estando previsto que a conclusão dos procedimentos de atribuição dos Direitos de Utilização de Frequências (DUF) aconteça até agosto.

Os operadores de telecomunicações portugueses têm apontado que Portugal está atrasado na corrida do 5G, atribuindo responsabilidades à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), com o regulador a negar que haja qualquer atraso nos trabalhos preparatórios. A Anacom tem marcado para esta segunda-feira uma conferência de imprensa sobre o projeto de regulamento do leilão para a atribuição das licenças.

“Os operadores europeus têm vindo a trabalhar há dois anos com fabricantes de equipamentos e players verticais em vários testes para validar as capacidades do 5G. No final de dezembro de 2019, ficou claro que estavam fortemente envolvidos nos testes 5G com 181 ensaios [testes piloto]”, o que compara com 138 no último trimestre de 2018, nos 28 Estados-membros.

Portugal integra a lista “top 10” dos países europeus onde testes-pilotos são organizados, segundo o estudo realizado para a Comissão Europeia pela Idate DigiWorld.

Se contarmos com a Rússia, San Marino, Noruega, Turquia e Suíça, o número de testes ascende a 222. Estes 222 testes foram organizados em 30 países, 181 em 25 dos 28 Estados-membros da UE e 41 na Rússia, San Marino, Noruega, Turquia e Suíça.

“Nenhum teste foi registado até ao momento nos seguintes Estados-membros: Chipre, Malta e Eslovénia”, refere o relatório.

O plano de ação da Comissão Europeia de setembro de 2016, confirmado pelo Conselho da UE em dezembro de 2017, visa a implantação comercial de 5G em pelo menos uma grande cidade em todos os Estados-membros até o final de 2020.

O Observatório para o 5G estima ainda que no final de dezembro havia 147 cidades capacitadas com 5G (138 na UE a 28).

O Governo português planeia, até final do ano, ter duas cidades, uma no litoral, com mais de 50 mil habitantes, e outra no interior, com cobertura de 5G, mas ainda não está definido quais são.

Segundo o Observatório, apenas 11 países tinham publicado o roteiro nacional para o 5G no final de 2019, incluindo estratégias para o espectro: Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia.

A estratégia para o 5G foi aprovada na semana passada, no dia 7 de fevereiro, pelo Governo.

Não é só na Europa que o 5G é um tema ‘quente’, mas também em outras regiões do globo, uma vez que se trata de uma tecnologia que promete revolucionar o mundo, não só pela quantidade de objetos que vão estar conectados (Internet das Coisas – IoT), como também pela velocidade da transmissão de dados (essencial para os veículos autónomos, por exemplo). Por exemplo, na Coreia do Sul todos os três operadores já lançaram serviços 5G, tendo registado no final de outubro três milhões de subscritores de quinta geração móvel, estimando atingirem os cinco milhões no final de 2019, refere o relatório.

Na Austrália, o serviço foi lançado e a tecnologia cobre 10 cidades, entre as quais Melbourne e Sydney, prevendo-se alargar a mais 25 cidades durante este ano.

A China, os três operadores China Mobile, China Telecom e China Unicom lançaram serviços 5G em novembro passado e já conseguiram garantir, em avanço, perto de nove milhões de subscritores de quinta geração móvel. Nos Estados Unidos, três dos quatro maiores operadores lançaram serviços nesta área.

Países como Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita também já anunciaram a disponibilização de 5G.

Na Índia, o governo está fortemente empenhado no desenvolvimento da tecnologia, mas ainda está numa fase inicial de reflexão, estimando que esta seja “lançada em 2022”.