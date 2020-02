Na passada quarta-feira, quando se preparava para festejar o seu 35º aniversário em companhia da família e de alguns amigos, Cristiano Ronaldo foi surpreendido por uma prenda de dimensões e preço muito generosos. Tradicionalmente, os presentes mais avultados são oferecidos pelo jogador português, hoje ao serviço do Juventus, mas desta vez foi Ronaldo o surpreendido, uma vez que à porta do restaurante Casa Fiore, em Turim, estava o que parecia ser um Classe G da Mercedes-AMG, envolto por uma fita vermelha, com laçarote e tudo, à laia de presente.

Visivelmente espantado pela oferta da namorada, a espanhola Georgina Rodriguez, Ronaldo rapidamente instalou-se a bordo. A notícia correu mundo, tanto mais que Georgina publicou o momento no Instagram, partilhando-o com os seus (muitos) seguidores – mas não tantos quanto o próprio Ronaldo, que é seguido por 190 milhões (só no Instagram), de onde recebe cerca de 47,8 milhões de dólares por ano em publicações pagas.

A prenda de Cristiano Ronaldo parecia um Mercedes AMG G63, um jipe que pode não ser nada aerodinâmico, mas é imbatível no capítulo do sistema de transmissão ao ser o único que consegue bloquear os três diferenciais, conseguindo sair de apuros se apenas uma das rodas tiver aderência. E o G63 é o melhor e mais potente entre os Classe G produzidos pela marca, animado por um motor 4.0 V8 sobrealimentado capaz de fornecer 585 cv. O suficiente para chegar aos 100 km/h em somente 4,5 segundos, só não superando os 220 km/h porque a eficiência aerodinâmica não é o seu forte.

Mas o veículo com que Georgina presenteou Ronaldo pouco tem de Mercedes. É apenas apelidado de Brabus e trata-se do mais exclusivo jipe deste transformador alemão, que adquire o chassi do Classe G à Mercedes, onde monta um motor V12 com 6,3 litros de capacidade (que a Mercedes não usa neste modelo), soprado por dois turbocompressores para elevar a potência para 900 cv e um impressionante torque de 1200 Nm. Como não se trata de um veículo Mercedes, não há estrela prateada em lado algum, com o modelo a envergar o “B” da Brabus na grelha (e um pouco por todo o lado), sendo apenas conhecido como Brabus G V12 900, de que apenas vão ser fabricadas 10 unidades, segundo a publicação italiana Quattro Ruote.

O Brabus G V12 900 tem um preço próximo dos 605.000€, vai de 0-100 km/h em apenas 3,8 segundos e atinge 280 km/h, o que vai permitir a Ronaldo chegar ainda mais depressa aos treinos do Juventus, ele que já é conhecido por ser dos que chega mais cedo e trabalha até mais tarde.