Cervi trouxe o (J)amor para Pizzi fugir do escárnio e maldizer (a crónica do Famalicão-Benfica)

Em semana de Dia dos Namorados, a noite desta terça-feira era quase um encontro entre dois encalhados. No fundo, encontravam-se as duas equipas que sofreram as maiores desilusões no passado fim de semana, as duas equipas que passaram as noites mais mal dormidas do passado fim de semana e as duas equipas que tiveram de abrir um novo capítulo depois do passado fim de semana. Famalicão e Benfica, dois dos quatro semi-finalistas da Taça de Portugal, voltavam a cruzar-se uma semana depois — mas muito aconteceu no espaço temporal dos últimos sete dias.

Há uma semana, as equipas de João Pedro Sousa e Bruno Lage cruzaram-se na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal: o Benfica abriu o marcador, o Famalicão chegou a estar a ganhar mas Rafa voltou a entrar em campo para resolver e colocar os encarnados em vantagem na eliminatória. Uma semana depois, o Famalicão já foi brutalmente goleado em casa pelo V. Guimarães (os vimaranenses venceram por 0-7) e o Benfica já falhou o xeque-mate ao Campeonato ao perder no Dragão com o FC Porto. Depois de duas desilusões amorosas, os dois encalhados voltavam a encontrar-se. Mas desta vez, o fim dos 90 minutos significaria o fim da relação para um dos lados.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Famalicão-Benfica, 1-1 Meias-finais da Taça de Portugal Estádio Municipal de Famalicão, em Famalicão Árbitro: Jorge Sousa (AF Porto) Famalicão: Vaná, Ivo Pinto (Walterson, 68′), Riccieli, Patrick, Cly, Gustavo Assunção, Pedro Gonçalves (Schiappacase, 76′), Racic, Diogo Gonçalves, Fábio Martins (Rúben Lameiras, 85′), Toni Martínez Suplentes não utilizados: Defendi, Guga, Ofori, Rúben Lameiras, Roderick Treinador: João Pedro Sousa Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo, Pizzi, Florentino, Taarabt, Cervi (Samaris, 86′), Rafa (Chiquinho, 65′), Vinícius (Seferovic, 90+1′) Suplentes não utilizados: Zlobin, Nuno Tavares, Jota, Dyego Sousa Treinador: Bruno Lage Golos: Pizzi (24′), Toni Martínez (78′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Racic (22′), a Taarabt (28′), a Pedro Gonçalves (45+5′), a Cervi (60′), a Tomás Tavares (63′), a Fábio Martins (71′), a Vlachodimos (85′), a Carlos Vinícius (90+1′), a Coly (90+4′)

O Benfica só precisava de um empate para chegar à final do Jamor, o Famalicão precisava de ganhar para fazer (ainda mais) história. Depois da derrota no Dragão, que deixou à vista as fragilidades da equipa encarnada, Bruno Lage reconheceu que o grupo soube “esconder os problemas” durante um ano e que seria necessário — principalmente tendo em conta que ainda mantém uma vantagem de quatro pontos para o FC Porto — continuar a série vitoriosa que vinha a arrastar-se até ao Clássico. E essa continuação passava pela confirmação da presença no Jamor: André Almeida saiu do Dragão em dificuldades, Gabriel continua a braços com um problema ocular, Weigl nem sequer aparecia na ficha de jogo por opção e Lage entrava em campo com Tomás Tavares, Taarabt e ainda Florentino, que regressava aos relvados mais de mês e meio depois. Cervi, uma das ausências mais notadas contra o FC Porto, voltava ao onze e Chiquinho começava no banco.

João Pedro Sousa regressava à ordem natural das coisas depois de ter assumidamente poupado a equipa no jogo que acabou por terminar com uma goleada surpreendente e o Famalicão procurava, no mínimo, aquilo que fez na Luz: marcar golos, causar problemas e não facilitar a vitória encarnada. Mostrou isso desde os primeiros instantes, entrando de forma descomplexada e com as linhas algo distantes, oferecendo muita mobilidade aos três elementos da frente e procurando regularmente a profundidade. Do outro lado, o Benfica arrancava a um ritmo morno e algo incaracterístico que acabou por adormecer jogo — a0s 15 minutos, ainda não existiam oportunidades, ainda não existiam remates e ainda não existiam lances de perigo.

Florentino Luís de regresso: não jogava há mês e meio (21 dezembro, frente ao V. Setúbal. na Taça da Liga) pic.twitter.com/KyGJW5y634 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 11, 2020

Nenhuma das equipas parecia querer desequilibrar-se de forma evidente e o Famalicão ia atacado de maneira prudente, ainda que maioritariamente a partir da ala direita, onde Ferro voltava a estar algo instável na hora de fazer a dobra às subidas de Grimaldo. A diferença para o jogo com o FC Porto, porém, era a presença de Cervi: o jogador argentino, que não estava contra os dragões, aparecia entre o lateral e o central a ocupar os espaços interiores que Diogo Gonçalves procurava explorar e não dava azo a grandes incursões do avançado que ainda pertence aos quadros do Benfica.

O jogo acelerou q.b a partir do minuto 20, altura em que as duas equipas conseguiram aproximar-se das balizas adversárias e obrigar os dois guarda-redes aos primeiros calafrios. O Benfica, com uma eficácia bem acima da média, acabou por conseguir colocar-se a ganhar e engrossar a vantagem na eliminatória na primeira oportunidade que criou: Pizzi recuperou a bola à entrada da área adversária, Carlos Vinícius cruzou para a pequena área a partir da esquerda, Cervi tocou de calcanhar para trás e Pizzi só teve de encostar para a baliza deserta (24′). O capitão encarnado, muito criticado pela exibição contra o FC Porto, marcava o 22.º golo da temporada, o quinto na Taça de Portugal e tornava-se desde já o primeiro a marcar nas duas mãos das meias-finais.

???????? 27' | Famalicão 0-1 Benfica Cervi já interceptou 4 passes A equipa do SLB toda junta interceptou 7 em 90 minutos no Dragão#TaçaDePortugal #FCFSLB #AmorDePerdição #PeloBenfica pic.twitter.com/QzcCg70QSN — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 11, 2020

Depois de ficar em desvantagem, o Famalicão foi à procura do resultado e estendeu-se no relvado, alargando a equipa não só num ponto de vista horizontal como vertical, procurando sempre a profundidade de Diogo Gonçalves e de Fábio Martins nas alas, com especial preferência pelo primeiro e pelo respetivo corredor direito. O Benfica recuou depois do golo de Pizzi e permitiu um ascendente da equipa de João Pedro Sousa, que só não empatou antes do intervalo porque Vlachodimos se encarregou pessoalmente de evitar o golo do Famalicão. O guarda-redes grego começou por parar um remate de Toni Martínez com o pé (34′), depois de um erro crasso de Ferro, e depois desviou uma tentativa de Diogo Gonçalves, que passou por três defesas já no interior da grande área (39′).

O Famalicão ainda festejou o empate na primeira parte — Patrick aproveitou um alívio no seguimento de um livre para fazer um bonito chapéu a Vlachodimos (45′) — mas o lance acabou anulado por fora de jogo de Gustavo Assunção, depois de Jorge Sousa esperar pela consideração do VAR. Na ida para o intervalo, o Benfica tremeu com os dez minutos de pressão adversária mas estava a conseguir, de uma forma global, fazer aquilo que nunca fez em 90 minutos contra o FC Porto: pressionar a primeira fase de construção oposta, lançar vários elementos nessa reação à perda de bola e aproveitar o que Cervi tem de melhor, desde as valências ofensivas à competência defensiva.

⏱️ INTERVALO | Famalicão 0-1 Benfica Pizzi marcou o golo solitário que vai dando vantagem à "águia", num jogo nem sempre bem jogado e com "Fama" mais perigoso ???? Vem jogar #TotoRating!

???? https://t.co/9dULytouTB#LigaNOS #FCFSLB #AmorDePerdição #PeloBenfica pic.twitter.com/qzfCeFN9ER — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 11, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Famalicão-Benfica:]