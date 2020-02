As contas da empresária Isabel dos Santos em Portugal foram congeladas por ordem judicial, avança o Expresso esta tarde de terça-feira citando fontes bancárias. A filha do ex-presidente angolano, Eduardo dos Santos, está a ser investigada em Angola por suspeitas de gestão danosa e evasão fiscal. As autoridades suspeitam que tenha transferido 115 milhões de dólares da empresa petrolífera estatal angolana, a Sonangol, para uma conta numa offshore.

Duas fontes bancárias contactadas pelo Observador confirmam que esta ordem foi para todas as contas pessoais de Isabel dos Santos, em Portugal, no âmbito da cooperação judiciária internacional, embora não diga especificamente se a ordem é de Portugal ou e Angola, e não apenas a dos Millennium BCP como avança o jornal Expresso.

Isabel dos Santos é supeita de ter lesado o estado angolano não apenas através da Sonangol, mas também através da empresa estatal de diamantes Sodiam e do processo de compra da portuguesa Efacec. A decisão de arresto de bens decretada pelo Tribunal Provincial de Luanda fala em mais de mil milhões de dólares que estão em casua.

Isabel dos Santos está neste momento a vender as suas participações em empresas portuguesas, entre elas as que detém no Eurobic (42,5%). Já foi anunciado um acordo para venda desta participação aos galegos do Abanca, por um preço indeterminado. Também detém 67,2% da EFACEC, posição que já se disponibilizou a vender.

Além disso detém indiretamente 26% da NOS e, também indiretamente, 7% da Galp. Sobre estas posições, Isabel dos Santos não anunciou qualquer intenção de vender.