Depois de uns anos de mercado em que se destacou pela sua capacidade de apaixonar quem esteja ao volante, o Jaguar F-Type não ficou isento de uma actualização. E esta está prestes a chegar ao mercado, com uma gama de preços que se inicia ligeiramente acima dos 80 mil euros.

A diferença mais óbvia é a sua secção dianteira, com um conjunto de ópticas mais esguia e que inclui sistemas de iluminação totalmente em LED. Além do “J” mais evidenciado na solução para as luzes de condução diurna, o formato destes novos conjuntos faz ainda com que o F-Type pareça ainda mais largo do que já é. Ainda na secção dianteira, estão presentes grelhas de dimensão mais generosa e uma altura inferior, que beneficia o seu visual mais desportivo.

Os detalhes mais marcantes desta renovação 7 fotos

Na lateral, as jantes com 20 polegadas de diâmetro têm um novo desenho e a grelha lateral segue a linha das ópticas dianteiras até perto da porta lateral, incluindo o jaguar em salto, tal como no logótipo da marca. Lá atrás, os grupos ópticos parecem ter o mesmo desenho, mas contam com contornos de ângulos mais vincados e também incluem um sistema de iluminação em LED, com indicadores dinâmicos de mudança de direcção.

A bordo do F-Type, a principal novidade é o painel de instrumentos totalmente digital e personalizável em função do modo de condução escolhido, e que pode ver o conta-rotações passar para uma posição central quando o mais desportivo se encontra activo. Mas no monitor central, também podemos agora contar com a presença do Spotify, integrado no sistema do carro, e com as ligações Android Auto e Apple CarPlay.

Interior cuidado e envolvente, de qualidade superior e com ainda mais refinamento na versão First Edition 13 fotos

No capítulo das motorizações assistimos à despedida do bloco de seis cilindros em V, que passa a estar disponível apenas em alguns mercados mas, para nos compensar, a Jaguar passou a incluir uma nova versão de entrada do F-Type, equipada com um convencional bloco de quatro cilindros em linha, mas com 300 cv de potência. A tracção é feita às rodas traseiras e a caixa de velocidades é uma automática de oito relações.

No escalão acima deste passa a estar disponível um novo V8 de 450 cv, também de tracção traseira e caixa automática de oito relações. Trata-se do mesmo bloco da versão que já equipava o topo de gama deste modelo, mas com um sistema de sobrealimentação mais contido e amigo do ambiente. Segundo os dados fornecidos pela marca, consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos e atingir os 285 km/h de velocidade máxima, no formato Coupé ou Convertible, o descapotável.

Para quem só se contenta com o melhor, então, terá de escolher a versão R. Também conta com um bloco de oito cilindros em V, mas já não é tão amiga do ambiente como a opção de que lhe falámos antes. A potência máxima chega aos 575 cv e o binário aos 700 Nm, pelo que apenas está disponível com um sistema de tracção às quatro rodas e com a mesma caixa de velocidades automática de oito relações. Em termos de prestações, consegue alcançar os 300 km/h de velocidade máxima, mas os primeiros 100 ficam cumpridos em apenas 3,7 segundos.

Os preços do novo Jaguar F-Type Coupé começam nos 81.717€ da versão Standard de quatro cilindros e vão até aos 169.868€ da versão R de 575 cv. No caso do Convertible, o valor base é de 89.189€, a versão de 450 cv R-Dynamic custa 142.639€ e o mais desportivo R tem um preço de 176.573€.