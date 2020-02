(em atualização)

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) decidiu apoiar as iniciativas contra a despenalização da eutanásia, nomeadamente a realização de um referendo ao tema. A decisão foi anunciada em comunicado, esta terça-feira, depois da reunião do conselho permanente da CEP.

A Igreja Católica assume assim uma posição pública que contraria aquela que tinha mantido até agora. Para a Igreja, questões relacionadas com a vida, como a eutanásia, não eram referendáveis. Na semana passada, o bispo do Porto, D. Manuel Linda, tinha defendido, ainda assim, que não sendo uma questão referendável, “seria mais deplorável se 150 ou 200 pessoas impusessem os seus critérios a largos milhões de cidadãos”, referindo-se à possibilidade de a eutanásia ser aprovada pela Assembleia da República sem qualquer consulta popular.

A vida humana nunca é referendável. Eticamente. Mesmo que a totalidade da população aprovasse uma técnica de morte, esta seria sempre deplorável. Mas mais deplorável seria se 150 ou 200 pessoas impusessem os seus critérios a largos milhões de cidadãos. — Manuel Linda (@BispodoPorto) February 5, 2020

No comunicado, os bispos portugueses reafirmam que “a opção mais digna” está “nos cuidados paliativos como compromisso de proximidade, respeito e cuidado da vida humana até ao seu fim natural”. E recordam as palavras do papa Francisco, que apelou aos profissionais de saúde que tenham sempre em conta “a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a atos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, mesmo se o estado da doença for irreversível”.

“O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consentido pela vítima”

A Conferência Episcopal já se tinha pronunciado publicamente sobre a questão da eutanásia em março de 2016, altura em que publicou uma nota pastoral sobre o assunto, com o título “Eutanásia: o que está em causa? Para um diálogo sereno e humanizador” — documento que é lembrado esta terça-feira pelos bispos, no comunicado enviado aos meios de comunicação social.

“O homicídio não deixa de ser homicídio por ser consentido pela vítima. A inviolabilidade da vida humana não cessa com o consentimento do seu titular”, argumentava na altura a Igreja Católica.

Nesse documento, o órgão que reúne todos os bispos católicos portugueses lembrava que, “para os crentes, a vida não é um objeto de que se possa dispor arbitrariamente, é um dom de Deus e uma missão a cumprir” — mas acrescentava que, “quando se discute a legislação de um Estado laico importa encontrar na razão, na lei natural e na tradição de uma sabedoria acumulada um fundamento para as opções a tomar”.

Nesse sentido, a Igreja Católica assinalava, nesse extenso posicionamento, que “não é difícil encontrar na razão universal uma sólida base para esse princípio”, bastando olhar para a Constituição Portuguesa, que o reconhece “ao afirmar categoricamente que «a vida humana é inviolável» (artigo 24º, nº 1)”.

Os bispos recordam ainda o posicionamento do Papa Francisco, que a propósito do Dia Mundial do Doente — que se assinala precisamente nesta terça-feira — escreveu sobre a importância de colocar “o substantivo ‘pessoa’ (…) sempre antes do adjetivo ‘doente'”.

“Por isso, a vossa ação tenha em vista constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a atos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, mesmo se o estado da doença for irreversível”, afirma o Papa Francisco na mensagem divulgada no início do ano.

A posição da Igreja Católica em Portugal surge numa altura em que grupos da sociedade civil procuram recolher as 60 mil assinaturas necessárias para pedir um referendo sobre a eutanásia.