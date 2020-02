O grupo de nu metal Limp Bizkit vai atuar a 27 de agosto no EDP Vilar de Mouros. Autor de temas como “Nookie”, “Take a Look Around”, “Rollin’”, “My Generation” e “My Way”, o grupo liderado por Fred Durst, que marcou o panorama musical no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, sobe ao palco do festival de música no terceiro dia de concertos.

A banda que juntava rock com hip-hop não lança um álbum de originais desde 2011, ano em que editou Gold Cobra — há muito que se fala, porém, na edição de um disco novo intitulado Stampede of the Disco Elephants. Em Portugal já deram seis concertos, segundo a contabilização do site Setlist.fm, tendo os últimos dos quais acontecido no festival Rock in Rio, em 2012, e no Pavilhão Atlântico (hoje Altice Arena), em 2010.

Além da atuação dos Limp Bizkit, a organização do festival já tinha anunciado que o último dia de concertos, 29 de agosto, contará com o histórico veterano do rock Iggy Pop, antigo membro da banda Iggy & The Stooges e uma das figuras maiores deste género musical.