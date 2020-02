*Em atualização.

Era o segredo mal guardado do evento. A Samsung começou por anunciar no seu evento anual, em São Francisco, o Galaxy Z Flip, novo smartphone da marca sul-coreana que tem um ecrã que se dobra ao meio. Em vez de se desdobrar em dois ecrãs, o Z Flip olha para o design do Motorola Razr e dobra o ecrã de 6,7 polegadas ao meio para caber mais comodamente no bolso. A tecnologia é cativante, mas o preço continua avultado: vai custar mais de 1500 euros (1529).

O lançamento do Galaxy Z Flip é um passo importante que estamos a dar na construção desta nova categoria de smartphones dobráveis, oferecendo aos consumidores um formato mais elegante, um novo ecrã e, o mais importante, uma nova experiência mobile”, diz a Samsung.

O Z Flip tem um ecrã Super Amoled Infinity Flex com o Ultra Thin Glass (UTG) (quer dizer que é resistente, fino e tem uma imagem bastante nítida) e promete uma experiência mais cómoda com os smarphones para os utilizadores. O smartphone tem duas câmaras, traseira e frontal, com 12 megapixeis. O equipamento tem ainda uma bateria dupla de 3,300 mAh para um dia de utilização e vem equipado com os últimos processadores da marca. A memória interna vai ser de 256GB e a memória RAM (para poder ter várias apps abertas ao mesmo tempo) é de 8GB.

Apesar de ser uma novidades, o Z Flip não vai ter uma versão 5G, como teve o Fold. O smartphone vai chegar ao mercado já a 14 de fevereiro.

Um ano depois de a Samsung ter apresentado em São Francisco, nos EUA, o primeiro smartphone dobrável da marca, o Galaxy Fold, a marca sul-coreana está de volta ao epicentro da tecnologia para apresentar as novidades para 2020. Este ano, a marca sul-coreana reinventou a sua principal gama de telemóveis e apresentou também os novos Galaxy S20.

Três novos S20 com 5G e 8K para substituir os S10

Roh Tae-moon, o novo presidente executivo pela secção de mobile da Samsung, apresentou três versões do Galaxy S20: o S20, o S20+ e o S20 Ultra. A Samsung seguiu as notas da Apple e em vez de chamar S20e ou S20 Lite ao modelo de entrada desta gama de smartphone, chama-lhe apenas S20 (como a Apple chamou apenas iPhone 11). A grande novidades destes equipamentos é que já vêm todos equipados com antenas 5G (também há versões sem) para poderem aceder às novas infra-estruturas de rede de alta velocidade que estão a ser implementadas em todo o mundo (em Portugal espera-se que as primeiras arranquem ainda este ano).

Além do 5G, esta nova gama S20 vem com outras novidades. As câmaras fotográficas do Galaxy S20 têm alta-resolução (108MP para o Galaxy S20 Ultra, 64MP para os Galaxy S20 e S20+) para oferecem imagens com bastante nitidez. Tentando destronar os P30 Pro da Huawei, a Samsung adicionou também a estes smartphones um super zoom até 30x que chega a mais 100x (o P30 Pro permite mais 50x) nos GalaxyS20 e S20+. Tentando manter-se no topo as câmaras permitem agora gravar em 8K, a definição de qualidade de imagem mais avançada e nítida atualmente.

A nível de velocidade os S20 prometem não desiludir com processadores octa-core de 7nm (são muito rápidos). Quanto à memória interna, o S20 tem 128GB, e os modelos S20+ e S20 Ultra 128 GB e 512GB. Relativamente à capacidade de bateria a Samsung já não tem medo de oferecer bateria para bem mais do que um dia de intensa utilização e os novos S20 têm baterias de quatro mil, quatro mil e quinhentos e cinco mil miliamperes, respetivamente.

Netlfix e Samsung anunciam parceria

A responsável máxima de marketing subiu a palco para celebrar a “década de parceria” entre as duas empresas. A plataforma de streaming de vídeos e séries apresentou-se no palco do evento como “a parceira” da Samsung para entretenimento de media. Segundo a Netflix, todos os conteúdos vão estar preparados para funcionar da melhor forma em equipamentos móveis Samsung.

No âmbito da parceria a Netflix afirmou também que vai continuar a utilizar equipamentos da marca sul-coreana para filmar partes de séries como Narcos ou Elite. Por outras palavras, é bastante provável que em séries e filmes da Netflix no futuro os atores esteja apenas a utilizar equipamentos da Samsung e a cena possa ter sido filmada com um dos equipamentos da marca.

Galaxy Buds+. Novos auriculares sem fios para concorrer com os AirPods da Apple

Em 2019 a Samsung lançou os seus auriculares sem fios, os Galaxy Buds. Agora, divulgou a versão +. O dispositivo é bastante semelhante à versão de 2019 a nível de design. Contudo, vêm apetrechados com melhorias.

Com a tecnologia da AKG, os Bud+ têm novas colunas e três microfones para maior qualidade na captação da voz. Além disso, têm uma bateria de longa-duração- com mais de 11 horas do próprios Buds+ e mais 11 horas extras na estação de carregamento sem fios (“suficiente para o maior voo de longo curso, disse a Samsung na apresentação”). A nova app Bud+, para os Galaxy Buds+, está já disponível na versão iOS, o sistema operativo da Apple, e para Android. Os auriculares vão custar 169 euros e chegam ao mercado a 21 de fevereiro.

As parcerias da Samsung com a Google e a Microsoft

Sendo 2020 a Samsung aproveitou o palco deste Unpacked para celebrar as parcerias que tem com empresas como a Spotify, a Microsoft e Google. “Uma década de parcerias”, disseram várias vezes responsáveis da Samsung e destas empresas em palco. No caso da Microsoft, a empresa anunciou que está a trabalhar num serviço de jogos da nuvem, com jogos da Xbox, para os smartphones da marca sul-coreana.

Já no tempo em palco da Google, responsável pelo Android, o sistema operativo base utilizado pela Samsung, a empresa norte-americana afirmou que está “ansiosa pela próxima década”. Além disso, a Google disse que está a trabalhar de perto com a Samsung para os próximos sistemas 5G e integração das suas apps em novos designs de smartphones, com o Z Flip.

O espaço escolhido para este Unpacked, o nome que a Samsung dá às suas apresentações anuais, é o “Palácio de Belas Artes” (“Palace of Fine Arts Theatre”), um dos principais pontos turísticos e local para exibições de arte da cidade de São Francisco, na Califórnia. O evento arrancou às 19hoo de Lisboa (11h00 de São Francisco) e estão acauteladas as preocupações com o coronavírus. No convite do evento, a Samsung escreveu que está “a acompanhar de perto” a situação e o local está apetrechado de medidas de segurança e de higiene. À semelhança de outros anos, a Samsung está a organizar este evento uma semana antes do Mobile World Congress, a maior feira de telemóveis do mundo, que este ano está a ser ameaçado por causa do surto.

Em 2019, depois de apresentar os novos S10, a Samsung manteve-se como o principal vendedor de telemóveis em todo o mundo. Atrás da marca está a chinesa Huawei, que tem tido dificuldades devido ao embargo dos EUA, e a norte-americana Apple, que em setembro apresentou os iPhone 11. Mesmo na liderança, 2019 foi um ano de desafios para a empresa. Em abril, teve de adiar o lançamento do dobrável Galaxy Fold depois de terem sido noticiados defeitos no ecrã. O equipamento de mais de dois mil euros chegou ao mercado só em setembro (e em Portugal em dezembro).

A Samsung começou 2020 com mudanças na empresa, com a liderança da sua divisão de smartphones a ter nova voz e rosto. Esta secção, uma das mais importantes da Samsung era então liderada por DJ Koh. Agora, Roh Tae-moon é o presidente executivo para este segmento, tendo Koh ficado responsável pelo departamento de “tecnologias de informação, mobile e tecnologias de comunicação” da empresa.

*O Observador viajou até São Francisco para acompanhar o evento Unpacked a convite da Samsung.