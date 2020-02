A startup portuguesa de tradução automática Unbabel quer reforçar a expansão nos EUA e contratou um novo diretor-geral e vice-presidente de vendas para o mercado norte-americano. Miles Kane é o nome escolhido para impulsionar o crescimento da solução de apoio ao cliente nos EUA, informou a empresa que alia inteligência artificial à pós-edição humana, esta terça-feira, em comunicado.

O primeiro escritório da Unbabel na América do Norte (mercado estratégico para a empresa) abriu em outubro de 2018, em São Francisco, e é lá que Miles Kane ficará sediado. Entretanto, a empresa abriu outro escritório nos EUA, em Pittsburgh, onde tem um escritório de pesquisa em inteligência artificial.

“Com esta contratação, a Unbabel reforça e consolida a sua presença em toda a região. Atualmente, a empresa está a criar as suas equipas de contas estratégicas tanto em São Francisco como em Nova Iorque, com o objetivo de responder à crescente base de clientes e para futuras oportunidades de mercado”, lê-se no comunicado.

Miles Kane tem mais de uma década de experiência a criar e a liderar equipas de vendas em startups de forte crescimento na América do Norte e na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). “Miles Kane traz consigo um nível de experiência e de liderança necessários para oferecer um suporte eficiente e multilíngue a várias marcas na América do Norte”, afirma Wolfgang Allisat, diretor de receitas da Unbabel.

Já Miles Kane afirma que “ajudar empresas modernas que necessitam de comunicar em vários idiomas em tempo real é um problema realmente difícil de resolver, e que experienciei em primeira mão nas minhas duas últimas startups. A tecnologia e a equipa que a Unbabel construiu e criou nos últimos anos para resolver este problema é

realmente muito impressionante”.

A Unbabel permite às empresas comunicar com os seus clientes nas suas línguas nativas, com um canal de tradução, assente num sistema de inteligência artificial, que está aliado a uma rede global de tradutores. Com 91 milhões de dólares captados de investidores e mais de 250 colaboradores, conta com nomes como o Facebook, Microsoft ou Booking.com entre os seus clientes.