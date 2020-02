O ministro da Administração Interna anunciou esta segunda-feira que vão ser admitidos este ano 106 novos inspetores para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que já estão selecionados e aprovados.

Estes 106 novos inspetores para o SEF fazem parte do plano plurianual de admissões para as forças e serviços de segurança aprovado no Orçamento do Estado deste ano.

Eduardo Cabrita avançou aos jornalistas que estes 106 novos inspetores já estão neste momento selecionados, uma vez que foram aprovados e não entraram no último concurso externo que admitiu 100 elementos. “Como o concurso externo era de apenas para 100 inspetores e foi inteiramente preenchido, há 106 inspetores neste momento selecionados e aprovados que iremos inserir no plano plurianual de admissão que o novo orçamento do Estado veio proporcionar”, disse o ministro.

Eduardo Cabrita falava aos jornalistas após ter assistido à entrada em funcionamento de uma nova área de controlo de chegadas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa.

O Orçamento do Estado deste ano prevê a admissão de 2.500 novos elementos na PSP, GNR e SEF.