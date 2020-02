Sete distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso é válido para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, até às 21h desta terça-feira, e foi ativado por causa da previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir pontualmente 8 a 10 metros.

Estes distritos vão passar depois a aviso amarelo até às 18h de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Beja e Faro até às 18:00 de quarta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado enquanto o aviso amarelo revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa do estado do mar, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão esta terça-feira fechadas a toda a navegação.

As barras marítimas de Viana do Castelo, Aveiro, Figueira da Foz e São Martinho do Porto estão condicionadas.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no Algarve e possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no litoral a norte do Cabo Raso e extremo norte.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante norte nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Coimbra) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 20 (em Faro).